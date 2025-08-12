Budaun Road Accident: जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं! तेज रफ्तार कार हादसे में लेखपाल समेत तीन दोस्तों की मौत

Budaun road accident three friends die on birthday: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसने तीन परिवारों की खुशियों को हमेशा के लिए मातम में बदल दिया। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एआरटीओ कार्यालय के पास जन्मदिन मनाकर लौट रहे चार दोस्तों की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर जिला पंचायत के बोर्ड से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल युवक को बरेली रेफर किया गया है।