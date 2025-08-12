12 अगस्त 2025,

मंगलवार

बदायूं

Budaun Road Accident: जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं! तेज रफ्तार कार हादसे में लेखपाल समेत तीन दोस्तों की मौत

Budaun Road Accident News: बदायूं में जन्मदिन की पार्टी से लौटते वक्त तेज रफ्तार कार जिला पंचायत के बोर्ड से टकरा गई। हादसे में लेखपाल समेत तीन दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है।

बदायूं

Mohd Danish

Aug 12, 2025

Budaun Road Accident: जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं! Image Source - Social Media

Budaun road accident three friends die on birthday: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसने तीन परिवारों की खुशियों को हमेशा के लिए मातम में बदल दिया। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एआरटीओ कार्यालय के पास जन्मदिन मनाकर लौट रहे चार दोस्तों की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर जिला पंचायत के बोर्ड से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल युवक को बरेली रेफर किया गया है।

जन्मदिन का जश्न बना जानलेवा सफर

जानकारी के अनुसार, मोहल्ला कल्याण नगर निवासी हर्षित सक्सेना उर्फ राजा (23) पुत्र मुन्ना बाबू सक्सेना, जो संभल के गुन्नौर तहसील में लेखपाल के पद पर तैनात थे, का सोमवार को जन्मदिन था। इस मौके पर वह अपने करीबी दोस्तों रुबल (22) पुत्र यशपाल सिंह निवासी दहेमी, हर्षित गुप्ता (26) पुत्र मनोरंजन लाल गुप्ता निवासी माल गोदाम रोड और अंकित (24) पुत्र संजीव कुमार निवासी कल्याण नगर के साथ शहर के एक रेस्टोरेंट में पार्टी मनाने गए थे।

रात एक बजे हुआ भीषण हादसा

पार्टी खत्म होने के बाद चारों दोस्त रात करीब 1 बजे कार से उझानी की ओर जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार एआरटीओ कार्यालय के पास बाइपास पर पहुंची, चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और तेज रफ्तार कार सीधे जिला पंचायत के लोहे के बोर्ड से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और सवार युवक सड़क पर गिर पड़े।

घटना स्थल पर मची चीख-पुकार

हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों को एंबुलेंस से राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा। डॉक्टरों ने हर्षित सक्सेना, रुबल और हर्षित गुप्ता को मृत घोषित कर दिया, जबकि अंकित की हालत नाजुक होने के चलते उसे बरेली रेफर किया गया।

परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़

जैसे ही घटना की सूचना परिजनों को मिली, वे रोते-बिलखते अस्पताल पहुंचे। अपने जवान बेटों के शव देख परिवारवालों का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल था। पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमॉर्टम कराकर उन्हें परिजनों के हवाले कर दिया है।

Published on:

12 Aug 2025 10:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Budaun / Budaun Road Accident: जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं! तेज रफ्तार कार हादसे में लेखपाल समेत तीन दोस्तों की मौत

