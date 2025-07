राजस्थानी लड़की को यूपी की नाबालिग लड़की से हुआ प्यार, दोनों ने ऐसा कदम उठाया कि मचा हड़कंप

Rajasthan girl fell in love with a UP minor girl बदायूं की रहने वाली नाबालिग किशोरी को राजस्थान की रहने वाली युवती के बीच दोस्ती हुई। जो बाद में प्यार में बदल गई। इंस्टाग्राम में दोनों को नजदीक लाने का काम किया। राजस्थानी युवती भाग कर बदायूं आ गई। जहां उसने नाबालिग किशोरी से बातचीत की। दोनों ने एक साथ रहने की कसमें खाई और घर से भाग गई। मामले की जानकारी जब घर वालों को हुई तो हड़कंप मच गया। थाना में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने सर्विलांश के माध्यम से दोनों को ट्रेस किया और बरामद कर बदायूं ले आई। मामला राजस्थान के भरतपुर और बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र का है।