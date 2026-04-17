17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बदायूं

साहब! मेरा पति जल रहा है बचा लो… पत्नी की चीखों के बीच धड़ से अलग होकर नीचे गिरा युवक का सिर

बदायूं में बिजली के खंभे पर चढ़ा युवक चंद मिनटों में धूं-धू कर जिंदा जल गया। युवक का सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया और धड़ घंटों तारों के बीच झूलता रहा।

2 min read
Google source verification

बदायूं

image

Aman Pandey

Apr 17, 2026

अरविंद की यह फोटो उनकी मूल तस्वीर से AI की मदद से बनाई गई है।

कोई तो मेरे पति को बचा लो, वो मर जाएंगे… बिजली बंद करवा दो! बदायूं के धीमरपुर गांव में जब अनीता की ये चीखें गूंजीं तो सुनने वालों का कलेजा मुंह को आ गया। हाईटेंशन लाइन के तारों के बीच अनीता का सुहाग अरविंद धू-धूकर जल रहा था और नीचे खड़ी पत्नी और बूढ़ी मां बेबसी में हाथ-पैर पटक रही थीं। अभी लोग बिजली विभाग को फोन लगाने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक आग की लपटों के बीच एक जोरदार आवाज हुई और अरविंद का सिर धड़ से अलग होकर सीधे जमीन पर आ गिरा। पीछे तारों में सिर्फ जलता हुआ धड़ फंसा रह गया। यह खौफनाक मंजर देखते ही चीख मारती अनीता वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी।

आइए जानते हैं पूरा मामला

धीमरपुरा गांव के 30 वर्षीय अरविंद खेती करने के साथ-साथ बिजली से जुड़े काम भी करते थे। अरविंद की शादी करीब आठ साल पहले अनीता से हुई थी। उनके दो बच्चे हैं। 7 वर्षीय शिल्पी और 5 वर्षीय आशीष। परिवार के पास करीब 8 बीघा जमीन है, जिस पर वह अपने भाई के साथ मिलकर खेती करते थे। परिजनों के अनुसार, अरविंद निजी ट्यूबवेलों की लाइन शिफ्टिंग का काम भी करते थे। बिजली का अच्छा अनुभव होने की वजह से गांव के लोग अक्सर उन्हें ऐसे कामों के लिए बुला लेते थे।

मदद को पुकारता रहा अरविंद और धू-धूकर जल गया शरीर

परिजनों के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे गांव का लाइनमैन यशवीर अरविंद को अपने साथ ले गया। आरोप है कि लाइनमैन ने शटडाउन लेने की बात कहकर अरविंद को हाईटेंशन लाइन के पोल पर चढ़ा दिया। अरविंद खंभे पर चढ़कर फॉल्ट चेक कर रहा था, तभी अचानक तारों में करंट आ गया। करंट का झटका इतना जबरदस्त था कि अरविंद संभल नहीं पाया और सीधे तारों पर जाकर गिरा। देखते ही देखते वह आग के गोले में तब्दील हो गया।


चीखने-चिल्‍लने की आवज सुनकर मौके पर भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लोग पागलों की तरह बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को फोन मिलाते रहे कि सप्लाई बंद कर दी जाए लेकिन घंटों तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बीच अरविंद का शरीर पूरी तरह जल गया। आग इतनी भीषण थी कि जलते-जलते उसका सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर आ गिरा जबकि धड़ तारों में फंसा रहा।

मां और पत्नी बेसुध होकर गिरीं

घटना की खबर मिलते ही अरविंद की मां राजो और पत्नी अनीता बदहवास होकर मौके पर पहुंचीं। अपनी आंखों के सामने अपने लाल और सुहाग को जलता देख दोनों दहाड़ें मारकर रोने लगीं। वे लोगों के हाथ-पैर जोड़ती रहीं कि किसी तरह अरविंद को बचा लो, लेकिन लोग बेबस होकर देखते रहे। जैसे ही अरविंद का सिर कटकर नीचे गिरा दोनों महिलाएं मौके पर ही बेहोश हो गईं। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद युवक का धड़ नीचे उतारा जा सका।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Apr 2026 06:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Budaun / साहब! मेरा पति जल रहा है बचा लो… पत्नी की चीखों के बीच धड़ से अलग होकर नीचे गिरा युवक का सिर

बड़ी खबरें

View All

बदायूं

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दो मासूम बच्चों का बाप जिंदा जला, सिर नीचे गिरा-धड़ तारों में फंसा, शटडाउन के बाद भी अचानक आई बिजली

बदायूं

प्लीज अंकल छोड़ दो… तभी नहीं माना टैक्सी ड्राइवर, घर में अकेली 9 साल की बच्ची के साथ किया रेप

Rape Case
बदायूं

गंगा नदी में नहाने गए पांच मासूम डूबे, एक की मौत दो सगे भाई लापता… एक दूसरे को बचाने की कोशिश में हुआ हादसा

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बदायूं

ऑपरेशन के बाद घर लौट पति-पत्नी, कार में लग गई भयानक आग, प्रिया जिंदा जली

ऑपरेशन के बाद घर लौट रही थी प्रिया, रास्ते में कार में लगी आग
बदायूं

अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पुरुष को बता दी पेट में बच्चेदानी; डॉक्टर्स भी रह गए दंग

ultrasound center makes serious mistake tells man has uterus in stomach budaun
बदायूं
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.