साहब! मेरा पति जल रहा है बचा लो… पत्नी की चीखों के बीच धड़ से अलग होकर नीचे गिरा युवक का सिर

कोई तो मेरे पति को बचा लो, वो मर जाएंगे… बिजली बंद करवा दो! बदायूं के धीमरपुर गांव में जब अनीता की ये चीखें गूंजीं तो सुनने वालों का कलेजा मुंह को आ गया। हाईटेंशन लाइन के तारों के बीच अनीता का सुहाग अरविंद धू-धूकर जल रहा था और नीचे खड़ी पत्नी और बूढ़ी मां बेबसी में हाथ-पैर पटक रही थीं। अभी लोग बिजली विभाग को फोन लगाने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक आग की लपटों के बीच एक जोरदार आवाज हुई और अरविंद का सिर धड़ से अलग होकर सीधे जमीन पर आ गिरा। पीछे तारों में सिर्फ जलता हुआ धड़ फंसा रह गया। यह खौफनाक मंजर देखते ही चीख मारती अनीता वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी।