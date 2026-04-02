अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पुरुष को बता दी पेट में बच्चेदानी; डॉक्टर्स भी रह गए दंग

जानकारी के अनुसार, नेम सिंह को 5 दिन पहले पेट दर्द की शिकायत हुई थी। पड़ोस के डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराने का निर्णय लिया। 4 दिन पहले उन्होंने डॉक्टर रामनिवास गुप्ता अस्पताल में जांच कराई और रिपोर्ट लेकर अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास पहुंचे। रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि उसमें मरीज का नाम नेम सिंह होने के बावजूद ‘बच्चेदानी’ का जिक्र किया गया था। इसके बाद नेम सिंह ने अन्य डॉक्टर्स को भी रिपोर्ट दिखाई, जिन्होंने भी इसी गलती की पुष्टि की।