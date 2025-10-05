Patrika LogoSwitch to English

मां बन गई हैवान, प्रेमी संग रात के अंधेरे में मासूम बेटी को मार डाला, रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना ने सबको चौंकाया

बुलंदशहर से आई यह खबर सुनकर हर किसी का दिल दहल गया। चार साल की मासूम दिव्यांशी की लाश जब गंगनहर में मिली तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसकी हत्या खुद मां ने की होगी। पढ़ें- कैसे खुली मां और प्रेमी के काली करतूत की परतें…

Mahendra Tiwari

Oct 05, 2025

यूपी के बुलंदशहर जिले में चार साल की मासूम बच्ची की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मां ने प्रेमी के साथ मिलकर 4 साल की मासूम बच्ची के पहले सिर पर चोट पहुंचाई। फिर मुंह दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों ने वारदात को छिपाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी थी। दूसरों पर आरोप लगाकर गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

बुलंदशहर जिले के नरौरा थाना क्षेत्र नहर में बुधवार सुबह स्थानीय मछुआरों ने एक बच्ची के शव को उतराता देखा। घबराकर उन्होंने शव को नहर किनारे रेत में दबा दिया। गांव में खबर फैलने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बाहर निकलवाकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया।

मां ने खुद दर्ज कराई थी झूठी रिपोर्ट

पुलिस जांच में पता चला कि मृतका का नाम दिव्यांशी (4) है। जो अहमदगढ़ कस्बे के मोहल्ला गढ़ीवाला की रहने वाली थी। उसकी मां सीमा ने 1 अक्टूबर को थाना अहमदगढ़ में शिकायत दी थी कि कुछ लोगों ने उसकी बेटी का अपहरण कर हत्या कर दी है। पुलिस ने केस दर्ज किया। लेकिन जांच में तहरीर में बताए गए नामों पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला।

मां और प्रेमी ही निकले कातिल

जब पुलिस ने गहराई से पूछताछ की, तो सामने आया कि सीमा और उसका प्रेमी यतेन्द्र (निवासी अजीजाबाद, थाना पहासू) ही असली हत्यारे हैं। पूछताछ में सीमा ने बताया कि उसके पति की पहले ही मौत हो चुकी थी। वह यतेन्द्र के साथ रह रही थी। उसके तीन बेटे और एक छोटी बेटी दिव्यांशी थी। काम पर जाते वक्त बच्ची को संभालना उसके लिए परेशानी बन गया था।

पड़ोसन को फसाने के लिए रची खौफनाक साजिश

पुलिस के मुताबिक, दोनों ने मिलकर दिव्यांशी की हत्या की योजना बनाई। विवाद में फंसे एक महिला व उसके परिवार पर झूठा आरोप लगाने के लिए उन्होंने इस खौफनाक कदम को अंजाम दिया। योजना के तहत बच्ची का मुंह दबाकर उसकी जान ले ली गई। शव को नरौरा गंगनहर में फेंक दिया गया। बाद में दोनों ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर दूसरों को दोषी ठहराने की कोशिश की।

मासूम की चीख भी न सुन सका कोई

जिस मां की गोद बच्चे की पहली पनाह होती है। वही उसकी जान की दुश्मन बन गई। चार साल की उस नन्ही सी मासूम को पता भी नहीं था कि उसे मौत के घाट उतारने वाले उसके अपने हैं। गंगनहर में बहती दिव्यांशी की लाश देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। पूरे इलाके में इस वारदात की निंदा हो रही है। लोग आरोपी मां को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं।

एसपी बोले- दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही

एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि 1 अक्टूबर को सीमा उर्फ ललिया ने नरोरा थाने पर प्रार्थना पत्र देकर शिकायत किया। कि उसकी 4 साल की बेटी दिव्यांशी को पड़ोस की रहने वाली एक महिला ललितेश और उसके कुछ अन्य साथियों ने मिलकर उसकी हत्या करके शव कहीं छुपा दिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। तो सच सामने आ गया। इस मामले में आज सीमा उर्फ ललिया तथा उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि सीमा के काम में बच्ची बाधक बनती थी। जिसको लेकर सीमा और प्रेमी में झगड़ा हुआ करता था। इस कारण दोनों ने पहले उसके सिर में चोट पहुंचाई। फिर गला दबाकर हत्या करने के बाद मरा समझ कर नहर में फेंक दिया। दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ थाना नरोरा पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

Updated on:

05 Oct 2025 12:36 pm

Published on:

05 Oct 2025 09:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / मां बन गई हैवान, प्रेमी संग रात के अंधेरे में मासूम बेटी को मार डाला, रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना ने सबको चौंकाया

