मां बन गई हैवान, प्रेमी संग रात के अंधेरे में मासूम बेटी को मार डाला, रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना ने सबको चौंकाया

एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि 1 अक्टूबर को सीमा उर्फ ललिया ने नरोरा थाने पर प्रार्थना पत्र देकर शिकायत किया। कि उसकी 4 साल की बेटी दिव्यांशी को पड़ोस की रहने वाली एक महिला ललितेश और उसके कुछ अन्य साथियों ने मिलकर उसकी हत्या करके शव कहीं छुपा दिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। तो सच सामने आ गया। इस मामले में आज सीमा उर्फ ललिया तथा उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि सीमा के काम में बच्ची बाधक बनती थी। जिसको लेकर सीमा और प्रेमी में झगड़ा हुआ करता था। इस कारण दोनों ने पहले उसके सिर में चोट पहुंचाई। फिर गला दबाकर हत्या करने के बाद मरा समझ कर नहर में फेंक दिया। दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ थाना नरोरा पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।