मां बन गई हैवान, प्रेमी संग रात के अंधेरे में मासूम बेटी को मार डाला, रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना ने सबको चौंकाया

यूपी के बुलंदशहर जिले में चार साल की मासूम बच्ची की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मां ने प्रेमी के साथ मिलकर 4 साल की मासूम बच्ची के पहले सिर पर चोट पहुंचाई। फिर मुंह दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों ने वारदात को छिपाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी थी। दूसरों पर आरोप लगाकर गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
बुलंदशहर जिले के नरौरा थाना क्षेत्र नहर में बुधवार सुबह स्थानीय मछुआरों ने एक बच्ची के शव को उतराता देखा। घबराकर उन्होंने शव को नहर किनारे रेत में दबा दिया। गांव में खबर फैलने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बाहर निकलवाकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया।
पुलिस जांच में पता चला कि मृतका का नाम दिव्यांशी (4) है। जो अहमदगढ़ कस्बे के मोहल्ला गढ़ीवाला की रहने वाली थी। उसकी मां सीमा ने 1 अक्टूबर को थाना अहमदगढ़ में शिकायत दी थी कि कुछ लोगों ने उसकी बेटी का अपहरण कर हत्या कर दी है। पुलिस ने केस दर्ज किया। लेकिन जांच में तहरीर में बताए गए नामों पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला।
जब पुलिस ने गहराई से पूछताछ की, तो सामने आया कि सीमा और उसका प्रेमी यतेन्द्र (निवासी अजीजाबाद, थाना पहासू) ही असली हत्यारे हैं। पूछताछ में सीमा ने बताया कि उसके पति की पहले ही मौत हो चुकी थी। वह यतेन्द्र के साथ रह रही थी। उसके तीन बेटे और एक छोटी बेटी दिव्यांशी थी। काम पर जाते वक्त बच्ची को संभालना उसके लिए परेशानी बन गया था।
पुलिस के मुताबिक, दोनों ने मिलकर दिव्यांशी की हत्या की योजना बनाई। विवाद में फंसे एक महिला व उसके परिवार पर झूठा आरोप लगाने के लिए उन्होंने इस खौफनाक कदम को अंजाम दिया। योजना के तहत बच्ची का मुंह दबाकर उसकी जान ले ली गई। शव को नरौरा गंगनहर में फेंक दिया गया। बाद में दोनों ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर दूसरों को दोषी ठहराने की कोशिश की।
जिस मां की गोद बच्चे की पहली पनाह होती है। वही उसकी जान की दुश्मन बन गई। चार साल की उस नन्ही सी मासूम को पता भी नहीं था कि उसे मौत के घाट उतारने वाले उसके अपने हैं। गंगनहर में बहती दिव्यांशी की लाश देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। पूरे इलाके में इस वारदात की निंदा हो रही है। लोग आरोपी मां को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं।
एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि 1 अक्टूबर को सीमा उर्फ ललिया ने नरोरा थाने पर प्रार्थना पत्र देकर शिकायत किया। कि उसकी 4 साल की बेटी दिव्यांशी को पड़ोस की रहने वाली एक महिला ललितेश और उसके कुछ अन्य साथियों ने मिलकर उसकी हत्या करके शव कहीं छुपा दिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। तो सच सामने आ गया। इस मामले में आज सीमा उर्फ ललिया तथा उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि सीमा के काम में बच्ची बाधक बनती थी। जिसको लेकर सीमा और प्रेमी में झगड़ा हुआ करता था। इस कारण दोनों ने पहले उसके सिर में चोट पहुंचाई। फिर गला दबाकर हत्या करने के बाद मरा समझ कर नहर में फेंक दिया। दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ थाना नरोरा पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
बुलंदशहर
उत्तर प्रदेश
