देवर ने नहीं मानी भाभी की बात तो मार डाली, बेटी का भी दबाया गला, फिर खुद फांसी पर लटकी

जांच के दौरान पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पता चली। पुलिस के अनुसार, महिला और उसके देवर के बीच अक्सर बातचीत होती थी। 11 मार्च को देवी और उसके पति के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद देवी ने अपने देवर को फोन किया और करीब 28 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। उसी के बाद देवी अपनी चार साल की बेटी को लेकर देवर के पास चली गई थी।