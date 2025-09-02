जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी की घोषणा: नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालय बंद, देख आदेश…

मौसम विभाग ने बुलंदशहर के लिए अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालय बंद करने के निर्देश दिए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ लक्ष्मीकांत पांडे स्कूलों को बंद करने के संबंध में आदेश जारी किया है। जारी कार्यालय आदेश के अनुसार छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बुलंदशहर जिले में संचालित परिषदीय, राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त विद्यालय, सीबीएसई से संबंधित शिक्षण संस्थानों, आईसीएससी के नर्सरी से कक्षा 12 तक सभी छात्र-छात्राओं को 3 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया है।