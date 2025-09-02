जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी की घोषणा: नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालय बंद, देख आदेश…

BSA Declared all schools from nursery to class 12 closed बुलंदशहर में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों में 3 सितंबर को अवकाश घोषित किया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने यह आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार सभी विद्यालय कल 3 सितंबर को बंद रहेंगे। लेकिन विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों, कर्मचारियों को विभागीय कार्यों के लिए उपस्थित रहना अनिवार्य है। इसकी जानकारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश सहित संबंधित विभागों को दी गई है।
मौसम विभाग ने बुलंदशहर के लिए अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालय बंद करने के निर्देश दिए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ लक्ष्मीकांत पांडे स्कूलों को बंद करने के संबंध में आदेश जारी किया है। जारी कार्यालय आदेश के अनुसार छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बुलंदशहर जिले में संचालित परिषदीय, राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त विद्यालय, सीबीएसई से संबंधित शिक्षण संस्थानों, आईसीएससी के नर्सरी से कक्षा 12 तक सभी छात्र-छात्राओं को 3 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया है।
डॉ लक्ष्मीकांत पांडे ने अपने आदेश में बताया है कि जिन इंटर कलेज में पेट एक्जाम सेंटर (PET exam center) हैं। वह कॉलेज केवल निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे। आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। इसकी जानकारी मुख्य विकास अधिकारी, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मंडल मेरठ, जिला विद्यालय निरीक्षक बुलंदशहर सहित सभी प्राथमिक विद्यालयों एवं सबंधित प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापकों को दी गई है।