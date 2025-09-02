Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बुलंदशहर

छोटे से हलवाई के पास पहुंचा मोटा नोटिस; 14,12,84,7126 रुपये की कर चोरी का सुन होश फाख्ता!

UP Crime: छोटे से हलवाई से पास मोटा नोटिस पहुंच गया। 14,12,84,7126 रुपये की कर चोरी का सुन हलवाई के होश फाख्ता हो गए। पुलिस ने मामले में जांच की बात कही है।

बुलंदशहर

Harshul Mehra

Sep 02, 2025

UP Crime
बुलंदशहर में छोटे से हलवाई से पास पहुंचा मोटा नोटिस। फोटो सोर्स-Ai

UP Crime: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक छोटे से हलवाई को 141 ​​करोड़ रुपये का आयकर (IT) नोटिस मिला है। जिससे उसका परिवार सदमे में आ गया है।

आयकर विभाग ने थमाया 141 करोड़ का नोटिस

बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली के नयागंज इलाके में एक मामूली मिठाई की दुकान चलाने वाले सुधीर गुप्ता को आयकर विभाग से एक नोटिस मिला है। जिसमें उन पर 1,41,28,47,126 रुपये की कर चोरी का आरोप लगाया गया है। गुप्ता ने कहा कि नोटिस देखकर उनका परिवार सदमे में है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी इतने बड़े लेन-देन किए ही नहीं।

ये भी पढ़ें

1 करोड़ का घर खरीदने पर 1 लाख की स्टाम्प ड्यूटी में माफ; इनके लिए खुला योगी सरकार का पिटारा
लखनऊ
image

नोटिस देखकर सदमे में परिवार

गुप्ता का कहना है, "मैं तो बस एक छोटा व्यवसायी हूं। मैंने कभी करोड़ों रुपये का कारोबार नहीं किया। अचानक इतना बड़ा नोटिस आ गया और मेरा पूरा परिवार सदमे में है।"

लिखित शिकायत के बाद दर्ज की गई FIR

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दिल्ली की कुछ कंपनियों ने गुप्ता के आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग करके अरबों रुपये के लेन-देन किए। उनके दस्तावेजों का धोखाधड़ी से उपयोग करके कंपनियों ने बड़े पैमाने पर व्यापारिक लेन-देन दिखाया। जिसके बाद कर चोरी का दायित्व उन पर डाल दिया। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद FIR दर्ज की गई।

पहले भी मिल चुका है इसी तरह का नोटिस

गुप्ता ने कहा कि यह पहली ऐसी घटना नहीं है। उन्हें 2022 में भी इसी तरह का नोटिस मिला था। उन्होंने कहा, "हम पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे आधार और पैन का इस्तेमाल करके फर्म खोली और बिना टैक्स चुकाए बड़े लेन-देन किए।" वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

ना जलेगी सुतली बम की ‘सुतली’ ना सुनाई देगी 5000 की लड़ी की गड़गड़ाहट; इन 8 जिलों पटाखे पूरी तरह से बैन
नोएडा
Crackers Ban

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Sept 2025 04:06 pm

Published on:

02 Sept 2025 03:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / छोटे से हलवाई के पास पहुंचा मोटा नोटिस; 14,12,84,7126 रुपये की कर चोरी का सुन होश फाख्ता!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट