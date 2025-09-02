छोटे से हलवाई के पास पहुंचा मोटा नोटिस; 14,12,84,7126 रुपये की कर चोरी का सुन होश फाख्ता!

गुप्ता ने कहा कि यह पहली ऐसी घटना नहीं है। उन्हें 2022 में भी इसी तरह का नोटिस मिला था। उन्होंने कहा, "हम पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे आधार और पैन का इस्तेमाल करके फर्म खोली और बिना टैक्स चुकाए बड़े लेन-देन किए।" वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।