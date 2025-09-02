छोटे से हलवाई के पास पहुंचा मोटा नोटिस; 14,12,84,7126 रुपये की कर चोरी का सुन होश फाख्ता!

UP Crime: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक छोटे से हलवाई को 141 करोड़ रुपये का आयकर (IT) नोटिस मिला है। जिससे उसका परिवार सदमे में आ गया है।
बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली के नयागंज इलाके में एक मामूली मिठाई की दुकान चलाने वाले सुधीर गुप्ता को आयकर विभाग से एक नोटिस मिला है। जिसमें उन पर 1,41,28,47,126 रुपये की कर चोरी का आरोप लगाया गया है। गुप्ता ने कहा कि नोटिस देखकर उनका परिवार सदमे में है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी इतने बड़े लेन-देन किए ही नहीं।
गुप्ता का कहना है, "मैं तो बस एक छोटा व्यवसायी हूं। मैंने कभी करोड़ों रुपये का कारोबार नहीं किया। अचानक इतना बड़ा नोटिस आ गया और मेरा पूरा परिवार सदमे में है।"
प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दिल्ली की कुछ कंपनियों ने गुप्ता के आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग करके अरबों रुपये के लेन-देन किए। उनके दस्तावेजों का धोखाधड़ी से उपयोग करके कंपनियों ने बड़े पैमाने पर व्यापारिक लेन-देन दिखाया। जिसके बाद कर चोरी का दायित्व उन पर डाल दिया। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद FIR दर्ज की गई।
गुप्ता ने कहा कि यह पहली ऐसी घटना नहीं है। उन्हें 2022 में भी इसी तरह का नोटिस मिला था। उन्होंने कहा, "हम पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे आधार और पैन का इस्तेमाल करके फर्म खोली और बिना टैक्स चुकाए बड़े लेन-देन किए।" वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।