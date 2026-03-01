टॉफी चुराने के शक में बेटी की पीट-पीट कर हत्या! बुलंदशहर में पिता की बेरहमी, पत्नी को भी पीटा

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। मामला नरौरा थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव का है। जहां एक पिता ने मामूली बात पर अपनी ही बेटी की जान ले ली। जानकारी के अनुसार, गुरुवार को गांव के एक दुकानदार ने पुष्पेंद्र नाम के व्यक्ति से शिकायत की कि उसकी 12 वर्षीय बेटी पूजा दुकान से टॉफी का डिब्बा उठा लाई है। इस बात से गुस्साए पिता ने घर पहुंचते ही बच्ची की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। उसने डंडे से इतनी जोर-जोर से मारा कि मासूम पूजा गंभीर रूप से घायल हो गई। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई।