साथ रहो… की जिद बनी मौत, प्रेमी ने दोस्त संग प्रेमिका का सिर कर दिया धड़ से अलग

नरसेना थाना क्षेत्र के घुघरावली रजवाहे के पास 15 मार्च को एक खेत में महिला का सिर कटा शव मिला था। करीब 300 मीटर दूर उसका सिर भी बरामद हुआ। महिला के हाथ पर ‘बबली’ नाम का टैटू मिला, लेकिन इससे भी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीमें गठित कीं और आसपास के CCTV फुटेज खंगालने शुरू किए।