पत्नी की हत्या करने के लिए पति ने रची खौफनाक साजिश, पहले कराया नाश्ता फिर सुपारी किलर ने मारी गोली

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतारने की साजिश रचने वाले पति समेत चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से तमंचा, चाकू, बाइक और 20 हजार रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं।
बुलंदशहर जिले में बीते 1 सितंबर को थाना चोला क्षेत्र के नैवला गांव की रहने वाली हरीश शर्मा की पत्नी पूजा अदालत से तारीख निपटाकर लौट रही थी। इसी दौरान नगर कोतवाली इलाके में अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चला दी। पूजा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जबकि आरोपी वारदात को अंजाम देकर भाग निकले थे। पीड़िता के भाई गजेंद्र शर्मा ने जीजा और उसके भाई पर हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस जांच में सामने आया कि हमले की योजना खुद महिला के पति ने बनाई थी। बीती रात बलीपुर नहर के पास से पुलिस ने पति समेत चारों आरोपियों को दबोच लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पति ने सुपारी देकर पत्नी की हत्या करवाने की साजिश रची थी।
आरोपी पति ने कबूल किया कि उसकी पत्नी पूजा ने उस पर कई मुकदमे दर्ज कर रखे थे। लगातार झगड़ों से परेशान होकर उसने पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए 3.5 लाख रुपये में सौदा किया। हत्या की डील में से लगभग 70–80 हजार रुपये एडवांस के रूप में दिए गए थे।
पुलिस के मुताबिक 1 सितंबर को जब पूजा कोर्ट आई थी। तो पति उसे बहाने से अपनी कार से लाला बाबू चौराहे की एक दुकान पर ले गया। वहां पहले से मौजूद भाड़े के शूटरों को उसने पत्नी की पहचान करवा दी। पूजा जैसे ही ऑटो से घर जाने लगी। हमलावरों ने पीछा किया। काली नदी के पास उसे गोली मार दी। इसके बाद आरोपी फरार हो गए थे।
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पति सहित चारों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड है। उन पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। महिला की हत्या की सुपारी देने वाला मुख्य आरोपी सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।