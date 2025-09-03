पत्नी की हत्या करने के लिए पति ने रची खौफनाक साजिश, पहले कराया नाश्ता फिर सुपारी किलर ने मारी गोली

बुलंदशहर जिले में बीते 1 सितंबर को थाना चोला क्षेत्र के नैवला गांव की रहने वाली हरीश शर्मा की पत्नी पूजा अदालत से तारीख निपटाकर लौट रही थी। इसी दौरान नगर कोतवाली इलाके में अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चला दी। पूजा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जबकि आरोपी वारदात को अंजाम देकर भाग निकले थे। पीड़िता के भाई गजेंद्र शर्मा ने जीजा और उसके भाई पर हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज कराया था।