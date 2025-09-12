पत्नी ही निकली पति की ‘कातिल’, प्रेमी भतीजे संग मिलकर दुपट्टे से घोंटा था गला, हार्ट अटैक का मचाया शोर

Love Affair With Nephew : यूपी के बुलंदशहर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद खुद चिल्लाकर हार्ट अटैक आने का शोर मचाने लगी। परिवार वालों को गुमराह करके मृतक का अंतिम संस्कार भी कर दिया। बाद में मृतक की 14 साल की भतीजी की ने इस पूरे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। भतीजी ने जब आंखों देखा हाल बताया तब पता चला कि प्रेमी कोई और नहीं बल्कि मृतक का भतीजा ही है।