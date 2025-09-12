पत्नी ही निकली पति की ‘कातिल’, प्रेमी भतीजे संग मिलकर दुपट्टे से घोंटा था गला, हार्ट अटैक का मचाया शोर

Love Affair With Nephew : यूपी के बुलंदशहर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद खुद चिल्लाकर हार्ट अटैक आने का शोर मचाने लगी। परिवार वालों को गुमराह करके मृतक का अंतिम संस्कार भी कर दिया। बाद में मृतक की 14 साल की भतीजी की ने इस पूरे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। भतीजी ने जब आंखों देखा हाल बताया तब पता चला कि प्रेमी कोई और नहीं बल्कि मृतक का भतीजा ही है।
मेरठ के बीबीनगर थाना क्षेत्र के गांव परतापुर में पत्नी ने भतीजे के साथ मिलकर पति की जान ले ली। आठ सितंबर की रात को ओमपाल की मौत हुई थी। ओमपाल की भतीजी ने बताया कि चाचा की हत्या चाची और ताऊ के बेटे ने मिलकर की है। .
गांव परतापुर निवासी करन सिंह ने बताया कि उनका भाई 40 वर्षीय ओमपाल सिंह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। आठ सितंबर को ओमपाल अपने घर पर खाना खाकर सोया था, सुबह उनके न उठने पर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। पत्नी ने बताया कि शायद ओमपाल की मौत हार्ट अटैक से हो गई। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। ओमपाल की मौत की सूचना पुलिस को नहीं दी गई और न ही पोस्टमार्टम करवाया गया।
अभय और प्रीति का 2 साल से लव अफेयर चल रहा था। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। वह दोनों मिलकर ओमवीर को रास्ते से हटाना चाहते थे, जिसके बाद वह साथ रह सके। 8 सितंबर की रात अभय और प्रीति ने मिलकर ओमपाल की जान ले ली।
ओमपाल की 12 साल की भतीजी अक्सर उसके घर सोने के लिए आ जाया करती थी। चाचा की मौत के बाद वह काफी गुमसुम रहने लगी। घटना वाली रात भी बच्ची ओमपाल के घर सोने के लिए गई थी। रात में जब बच्ची की आंख खुली तो देखा चाची प्रीति ने चाचा ओमपाल के हाथ पकड़े हुए थे और ताऊ के बेटे अभय (जो ओमपाल का ही सगा भतीजा है) ने चाचा का चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी।
स्याना सीओ प्रखर पांडेय ने बताया कि पूछताछ में ओमपाल की भतीजी ने बताया कि रात में उसने ओमपाल की हत्या करते हुए चाची व ताऊ के लड़के को देखा। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों से पूछताछ में भी प्रेम प्रसंग के चलते हत्या किए जाने की बात सामने आई है।
पुलिस ने मृतक के भाई करण की शिकायत पर मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि उन दोनों का लगभग 2 साल से अफेयर चल रहा था। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। उस दुपट्टे को भी बरामद कर लिया गया है जिससे ओमपाल का गला घोटकर हत्या को अंजाम दिया गया था। पुलिस की जांच में पता चला कि प्रेम संबंधों में पति बाधा बन रहा था। इस बाधा को हटाने के लिए दोनों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी।
इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है। लोग इस बात से हैरान हैं कि प्यार के अंधेपन में एक पत्नी ने अपने ही पति की जान ले ली। लोगों ने कहा कि यह घटना परिवार के साथ-साथ समाज के लिए एक बदनुमा दाग है। इस खबर को लेकर लोगों के मन में गुस्सा साफ देखा जा सकता है। इस घटना को लोगों ने रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना बताया है।