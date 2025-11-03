School Holiday: लगातार 4 दिनों की छुट्टी की घोषणा; 4,5 और 6 नवंबर को भी बंद रहेंगे स्कूल, बच्चों की बल्ले-बल्ले!

5 नवंबर को पूरे प्रदेश और देश में गुरु नानक जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी निधि शिक्षण संस्थानों, बैंक और सरकारी कार्यालयों में छुट्टी रहेगी। गुरु नानक देव जी की जयंती सिख धर्म के लोग बड़ी श्रद्धा और सम्मान से मनाते हैं, इसी वजह से इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस बार 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी और उस उपलक्ष्य में छुट्टी घोषित की गई है।