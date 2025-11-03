Patrika LogoSwitch to English

School Holiday: लगातार 4 दिनों की छुट्टी की घोषणा; 4,5 और 6 नवंबर को भी बंद रहेंगे स्कूल, बच्चों की बल्ले-बल्ले!

School Holiday: स्कूलों में लगातार 4 दिनों की छुट्टी की घोषणा की गई है। 4,5 और 6 नवंबर को भी स्कूल बंद रहेंगे। 7 नवंबर को स्कूल अपने सामान्य समय पर पुनः खुलेंगे।

2 min read
Google source verification

बुलंदशहर

image

Harshul Mehra

Nov 03, 2025

schools will be closed in this district of up on 3 to 6 november continuously four days leave

लगातार 3 दिनों की छुट्टी की घोषणा। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

School Holiday: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में 3 नवंबर से 6 नवंबर तक लगातार 4 दिनों तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह छुट्टियां घोषित की हैं। गंगा स्नान मेला 2025 और गुरु नानक जयंती के अवकाश को जोड़कर कुल चार दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे। छुट्टियों को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।

सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में छुट्टी

आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 दिनों तक बुलंदशहर के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में अवकाश रहेगा। आदेश के मुताबिक, कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिससे त्योहार और गंगा स्नान का लाभ छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को मिल सके। बता दें कि अक्टूबर का महीना छुट्टियों से भरा रहा। वहीं, अब नवंबर की शुरुआत भी लगातार छुट्टियों के साथ हो रही है।

5 नवंबर को गुरु नानक जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश

5 नवंबर को पूरे प्रदेश और देश में गुरु नानक जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी निधि शिक्षण संस्थानों, बैंक और सरकारी कार्यालयों में छुट्टी रहेगी। गुरु नानक देव जी की जयंती सिख धर्म के लोग बड़ी श्रद्धा और सम्मान से मनाते हैं, इसी वजह से इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस बार 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी और उस उपलक्ष्य में छुट्टी घोषित की गई है।

कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में रहेगी छुट्टी

आदेश के मुताबिक, नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ-साथ निजी प्राइमरी स्कूल, जो कक्षा 1 से 8 तक संचालित हो रहे हैं, सभी में बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से अवकाश घोषित किया गया है। आदेश के अनुसार, ये विद्यालय 3 नवंबर से 6 नवंबर तक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे और इस दौरान शिक्षण कार्य नहीं होगा। 7 नवंबर को स्कूल अपने सामान्य समय पर पुनः खुलेंगे।

पूरे महीने में 5 दिन रविवार का साप्ताहिक अवकाश

नवंबर महीने में 5 नवंबर के बाद 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। इसके अलावा, पूरे महीने में 5 दिन रविवार का साप्ताहिक अवकाश भी रहेगा। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन इस दिन स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे और कोई छुट्टी घोषित नहीं की गई है।

पत्नी ने दूध में नींद की गोली मिलाकर पति को सुलाया; घर के पीछे वाले कमरे में प्रेमी के साथ….
बरेली
wife along with her lover attempted to kill husband in bareilly

Updated on:

03 Nov 2025 12:25 pm

Published on:

03 Nov 2025 12:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / School Holiday: लगातार 4 दिनों की छुट्टी की घोषणा; 4,5 और 6 नवंबर को भी बंद रहेंगे स्कूल, बच्चों की बल्ले-बल्ले!

