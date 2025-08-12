12 मांस की दुकानें सीज, अन्य के लिए भी अनशन पर बैठे, नौ घंटे बाद उठे



आंदोलन से जुड़े लोगों की मांग है कि जब तक नगरपरिषद लिखित में आश्वासन, समय अवधि, एक कोर कमेटी बनाई जाए, जिसमें पांच सदस्य आंदोलन कर्ता रहे। सभापति सरोज अग्रवाल का कहना है कि नगर परिषद का अतिक्रमण निरोधक दस्ता अवैध मांस की दुकानों को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब तक 12 दुकानें सीज कर दी गई है। कार्रवाई लगातार जारी है। इससे पहले सर्व हिन्दू समाज के लोगों ने अपनी सात सूंत्री मांगों को लेकर नगरपरिषद के बाहर धरना दिया, जिसमें वक्ताओं ने एक स्वर में धार्मिक स्थानों के आसपास लगी व अन्य जगहों पर लगी अवैध मांस की दुकानों को बंद किए जाने की मांग उठाई। धरने के बाद आक्रोशित लोग नारेबाजी करते हुए नगरपरिषद पहुंचे, जहां अपनी मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और वहीं परिषद के अंदर धरना देकर बैठ गए। सभापति व कार्यवाहक आयुक्त ने समस्या सुनी और ज्ञापन पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।