12 मांस की दुकानें सीज, अन्य के लिए भी अनशन पर बैठे, नौ घंटे बाद उठे

बूंदी. सर्व हिन्दू समाज से जुड़े लोगों ने शहर के धार्मिक स्थलों, अन्य जगहों पर चल रही अवैध मांस की दुकानों को हटाने, मंदिरों के पास हो रहे अतिक्रमण को तोडऩे की मांग को लेकर सोमवार को नगर परिषद के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने सात सूत्री मांग पत्र का सभापति व कार्यवाहक आयुक्त को ज्ञापन दिया, लेकिन 6 मांगो पर सहमति नहीं बनने से नाराज सात जने नगरपरिषद में आमरण अनशन पर बैठ गए।
आंदोलन से जुड़े लोगों की मांग है कि जब तक नगरपरिषद लिखित में आश्वासन, समय अवधि, एक कोर कमेटी बनाई जाए, जिसमें पांच सदस्य आंदोलन कर्ता रहे। सभापति सरोज अग्रवाल का कहना है कि नगर परिषद का अतिक्रमण निरोधक दस्ता अवैध मांस की दुकानों को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब तक 12 दुकानें सीज कर दी गई है। कार्रवाई लगातार जारी है। इससे पहले सर्व हिन्दू समाज के लोगों ने अपनी सात सूंत्री मांगों को लेकर नगरपरिषद के बाहर धरना दिया, जिसमें वक्ताओं ने एक स्वर में धार्मिक स्थानों के आसपास लगी व अन्य जगहों पर लगी अवैध मांस की दुकानों को बंद किए जाने की मांग उठाई। धरने के बाद आक्रोशित लोग नारेबाजी करते हुए नगरपरिषद पहुंचे, जहां अपनी मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और वहीं परिषद के अंदर धरना देकर बैठ गए। सभापति व कार्यवाहक आयुक्त ने समस्या सुनी और ज्ञापन पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।
यह थी सात सूत्री मांगे
धरने में वक्ताओं के साथ संतों ने भी अवैध मांस की दुकानों को बंद करने, अवैध मांस के व्यवसाय पर रोक लगाने, मीरा गेट बावड़ी के प्रवेश द्वार के ऊपर अवैध दुकानों को हटाकर बावड़ी का मार्ग खोला जाने, गणेश मंदिर परिसर के समीप हो रहे अवैध अस्थाई निर्माण को हटाकर मंदिर परिसर की चारदीवारी कराने, बिना लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित पोल्ट्री फार्म को बंद कराने व बायपास रोड पर अवैध रुप से संचालित रेस्टोरेंट््स को बंद करने की मांग उठाई।
ज्यूस पिलाकर अनशन तुड़वाया
शाम को कार्यवाहक आयुक्त अनशन पर बैठे लोगों से मिले और उन्होंने अनशनकारियों की 6 सूत्रीय मांगो पर लिखित में आश्वासन दिया। इसके बाद अनशनकारियों ने धरना समाप्त किया। पूर्व सभापति महावीर मोदी, भाजपा शहर अध्यक्ष राजकुमार श्रृंगी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, मीडिया प्रभारी अभिषेक जैन व पूर्व पार्षद गौरव वर्मा ने अनशनकारियों को ज्यूस पिलाकर अनशन तुड़वाया।