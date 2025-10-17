18 करोड़ स्वीकृत, प्रथम फेज में होंगे सवा चार करोड़ के कार्य

जानकारी अनुसार गत बजट सत्र में राज्य सरकार ने रामसागर झील के सौंदर्यकरण के लिए 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, जिस पर पर्यटन विभाग ने प्रथम फेज में सवा चार करोड़ रुपए के टेंडर जारी करने के निर्देश दिए थे, जिस पर निर्माण विभाग ने स्वीकृत राशि के टेंडर जारी कर दिए हैं। निर्माण विभाग के अभियंता ने बताया कि वह वर्क आर्डर मिलते ही दीपावली के बाद झील के सौंदर्यकरण का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।