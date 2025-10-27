Rajasthan Weather: 20 घंटे लगातार बारिश से किसानों के हाल-बेहाल, 1 फीट खोला गुढ़ा बांध का गेट, अगले 48 घंटे रहेगा ‘चक्रवाती तूफान’ का असर

फोटो: पत्रिका
मौसम विभाग की चेतावनी और गुढ़ा बांध में पानी की बढ़ती आवक को देखते हुए सोमवार को एक गेट को एक फीट की ओपनिंग के साथ खोला गया। एक गेट से 642 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। सहायक अभियंता प्रदीप कसाणा ने बताया कि बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
वहीं केशवरायपाटन क्षेत्र में पिछले 20 घंटे से निरंतर बारिश जारी रहने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में भी दिक्कतें आ रही हैं।
मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब आज तीव्र होकर चक्रवाती तूफान “Montha” में बदल गया है। अगले 24 घंटे में यह और शक्तिशाली होकर आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ेगा। इसी के प्रभाव से राजस्थान में भी अगले 48 घंटे में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है।
एक और अवदाब मध्य-पूर्वी अरब सागर में सक्रिय है, जबकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के हिस्सों में असर दिखा रहा है। इन प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान में 27-28 अक्टूबर को गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है।
कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी वर्षा हो सकती है, जबकि 28 अक्टूबर को भी तेज बारिश का दौर जारी रहेगा।
29 अक्टूबर से वर्षा गतिविधियों में कमी आने की संभावना है, हालांकि दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश 30 अक्टूबर तक जारी रह सकती है। बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।
