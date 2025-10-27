Rajasthan Weather: 20 घंटे लगातार बारिश से किसानों के हाल-बेहाल, 1 फीट खोला गुढ़ा बांध का गेट, अगले 48 घंटे रहेगा ‘चक्रवाती तूफान’ का असर

मौसम विभाग की चेतावनी और गुढ़ा बांध में पानी की बढ़ती आवक को देखते हुए सोमवार को एक गेट को एक फीट की ओपनिंग के साथ खोला गया। एक गेट से 642 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। सहायक अभियंता प्रदीप कसाणा ने बताया कि बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।