Rajasthan Weather: कोटा में झमाझम बारिश का दौर शुरू, 27, 28, 29, 30 अक्टूबर को 19 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज से अगले चार दिनों तक 19 जिलों में कहीं भारी तो कहीं अतिभारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। कोटा के खातोली क्षेत्र में सोमवार को करीब 3 इंच बारिश मापी गई। राजस्थान में तीन तरफ से हो रहे मौसम में बदलाव से इस बार नवंबर के पहले सप्ताह में ही कड़ाके की सर्दी लोगों को धूजणी छुड़ाने वाली है।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 27, 2025

राजस्थान के कई शहरों में भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट, पत्रिका फोटो

Rajasthan weather Update : मौसम के मिजाज में बड़े बदलाव से राजस्थान में अगले 4 दिन अहम रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने आज से अगले चार दिनों तक 19 जिलों में कहीं भारी तो कहीं अतिभारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। कोटा के खातोली क्षेत्र में सोमवार को करीब 3 इंच बारिश मापी गई। राजस्थान में तीन तरफ से हो रहे मौसम में बदलाव से इस बार नवंबर के पहले सप्ताह में ही कड़ाके की सर्दी लोगों को धूजणी छुड़ाने वाली है। देशभर से 15 अक्टूबर को दक्षिण पश्चिमी मानसून विदा होने के बाद अब हिमालय तराई क्षेत्र में सोमवार रात से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के असर से पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। ऐसे में प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की सर्दी का असर अगले सप्ताह तक दिखाई देने वाला है।

तीन सिस्टम होने से बदल रहा मौसम

मौसम विज्ञानियों के अनुसार सोमवार रात से देश में 3 मौसमी सिस्टम एक साथ एक्टिव हो रहे हैं। पूर्वी तट पर तूफान मोथा मंगलवार रात तक आंध्र के मछलीपट्टनम और कलिंगापट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास तट से टकराएगा। तूफान मोथा के प्रभाव से राजस्थान में तेज गति से दक्षिण पूर्वी हवाएं चलने की आशंका है। दूसरी तरफ पूर्व मध्य अरब सागर में रविवार को बना मौसमी सिस्टम डीप डिप्रेशन में बदल गया है। हालांकि राजस्थान में इसके प्रभाव से तेज रफ्तार से दक्षिण पूर्वी नर्म हवाएं चलने पर सर्दी का जोर बढ़ने की आशंका है।

पश्चिमी विक्षोभ कराएगा भारी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार हिमालय के तराई वाले इलाकों में सोमवार रात को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इससे तराई इलाकों में भारी बर्फबारी शुरू होने की संभावना है। ऐसे में हिमालय तराई क्षेत्र के साथ राजस्थान के मैदानी इलाकों में सर्वाधिक असर पड़ने वाला है। प्रदेश में आगामी दिनों में कड़ाके की सर्दी का असर बढ़ने के आसार हैं। नवंबर के पहले हफ्ते में दिन और रात में पारा 3-4 डिग्री तक गिरने पर हाड़कंपाने वाली सर्दी महसूस होगी। राजस्थान में भी तेज सर्द हवाओं के साथ भारी से अ​तिभारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है।

बारिश से पहले रात में उछला पारा

राजस्थान में आज से अगले 4 दिनों तक करीब 19 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश होने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। दूसरी तरफ बीती रात जयपुर समेत कई शहरों में रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक पारा उछलने पर मौसम शुष्क रहा। जयपुर में बीती रात पारा 4.9 डिग्री उछलकर 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ जो औसत तापमान से 4 डिग्री अधिक रहा है।

आज की मौसम रिपोर्ट

क्रमांकस्टेशन (स्थान)अधिकतम तापमान (°C)सामान्य से अंतरन्यूनतम तापमान (°C)सामान्य से अंतर
1अजमेर30.4-3.120.00.5
2अलवर32.4--18.6--
3बाड़मेर36.0-0.222.02.1
4भीलवाड़ा29.4-3.1NA--
5बीकानेर34.3-0.719.00.2
6चित्तौड़गढ़31.3-2.118.83.3
7चूरू34.1-0.715.70.0
8जयपुर 31.3-1.823.34.9
9जैसलमेर35.40.019.2-1.3
10जोधपुर34.3-0.821.32.1
11कोटा30.0-3.621.61.1
12फलोदी34.5-1.416.4-1.1
13पिलानी33.3-0.114.3-1.2
14सीकर33.01.316.50.0
15श्रीगंगानगर34.20.619.02.2
16उदयपुर29.0-3.620.64.8

इन जिलों में भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को कोटा जिले के खातोली में सर्वाधिक 69 मिमी बारिश दर्ज हुई। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में बादलों की आवाजाही रहने पर भी मौसम शुष्क रहा। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक, बारां, अजमेर, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालोर, दौसा और आसपास के इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है।

27 Oct 2025 12:58 pm

27 Oct 2025 12:29 pm

