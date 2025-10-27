Rajasthan Weather: कोटा में झमाझम बारिश का दौर शुरू, 27, 28, 29, 30 अक्टूबर को 19 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan weather Update : मौसम के मिजाज में बड़े बदलाव से राजस्थान में अगले 4 दिन अहम रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने आज से अगले चार दिनों तक 19 जिलों में कहीं भारी तो कहीं अतिभारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। कोटा के खातोली क्षेत्र में सोमवार को करीब 3 इंच बारिश मापी गई। राजस्थान में तीन तरफ से हो रहे मौसम में बदलाव से इस बार नवंबर के पहले सप्ताह में ही कड़ाके की सर्दी लोगों को धूजणी छुड़ाने वाली है। देशभर से 15 अक्टूबर को दक्षिण पश्चिमी मानसून विदा होने के बाद अब हिमालय तराई क्षेत्र में सोमवार रात से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के असर से पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। ऐसे में प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की सर्दी का असर अगले सप्ताह तक दिखाई देने वाला है।