Heavy Rain Alert: अब ‘तूफान मोंथा’ करवाएगा ‘भारी बारिश’, IMD अलर्ट जारी, जानें 27, 28, 29, 30 अक्टूबर की राजस्थान वेदर रिपोर्ट

Cyclonic Storm Montha: मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब अब गहरे अवदाब में बदल गया है। चक्रवाती तूफान मोंथा के प्रभाव से राजस्थान समेत भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर लौट आया है।
विभाग ने बताया कि 27-28 और 29 अक्टूबर को मौसम का असर अधिक व्यापक रहेगा। इन दो दिनों में उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 30 अक्टूबर से धीरे-धीरे मौसम सामान्य होने लगेगा।
हाड़ौती अंचल में रविवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। रविवार को कोटा शहर में दिनभर घने बादल छाए रहे। सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। बादल छाए रहने से मौसम में ठंडक घुल गई। शाम के समय ठंडी हवा चलती रही। हल्का कोहरा छाया रहा।
कोटा का अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 2 डिग्री गिरकर 30.0 व न्यूनतम तापमान एक डिग्री बढ़कर 21.1 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा की रफ्तार 5 किमी प्रति घंटे की रही।
कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में शाम को पौन घंटे तक बारिश का दौर चला। यहां करीब 16 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस दौरान करीब पन्द्रह मिनट तक झमाझम बारिश से सड़कों व गलियों में कई फीट पानी बह निकला। बारिश से रबी की बुवाई कर रहे किसानों को राहत मिली, धान की पकी-पकाई फसल फिर भीग गई। बारां जिले में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही। आज भी यहां रातभर से रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। देर शाम को करीब दस मिनट तक हल्की बरसात भी हुई।
झालावाड़ जिले के पनवाड़ कस्बे में सवा तीन बजे मेघ गर्जना के साथ रिमझिम बारिश का दौर चला। लायफल गांव में बीस मिनट तक तेज बारिश हुई। इसके कुछ समय बाद पौने चार से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया जो जारी रहा। वहीं बूंदी में भी अलसुबह से हल्की बारिश का दौर जारी है।
