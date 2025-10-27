Heavy Rain Alert: अब ‘तूफान मोंथा’ करवाएगा ‘भारी बारिश’, IMD अलर्ट जारी, जानें 27, 28, 29, 30 अक्टूबर की राजस्थान वेदर रिपोर्ट

कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में शाम को पौन घंटे तक बारिश का दौर चला। यहां करीब 16 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस दौरान करीब पन्द्रह मिनट तक झमाझम बारिश से सड़कों व गलियों में कई फीट पानी बह निकला। बारिश से रबी की बुवाई कर रहे किसानों को राहत मिली, धान की पकी-पकाई फसल फिर भीग गई। बारां जिले में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही। आज भी यहां रातभर से रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। देर शाम को करीब दस मिनट तक हल्की बरसात भी हुई।