Rajasthan Weather Today: मौसम ने फिर मारी पलटी, 27 जिलों में बारिश का अलर्ट; 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Heavy Rain Alert: नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलाव हुआ है। प्रदेश के 27 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 27, 2025

Rajasthan-Rain-Alert-1

राजस्थान में बारिश। पत्रिका फाइल फोटो

IMD Rain Alert: जयपुर। नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलाव हुआ है। कोटा सहित कई जिलों में रविवार को बारिश हुई। मौसम विभाग में आज भी प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में बारिश का डबल अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 14 जिले ऐसे हैं, जहां भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग में आज प्रदेश के 27 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। सात जिलों में भारी बारिश और 7 जिलों में ही अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा प्रदेश के 13 जिलों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है।

कोटा के सांगोद में पौन घंटे तक बारिश

पिछले 24 घंटे की बात करे तो कोटा के सांगोद क्षेत्र में रविवार शाम को पौन घंटे तक बारिश का दौर चला। यहां करीब 16 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस दौरान करीब पन्द्रह मिनट तक झमाझम बारिश से सड़कों व गलियों में कई फीट पानी बह निकला।

इसलिए बदला मौसम

बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में निम्न हवाओं के दो अलग-अलग डिप्रेशन व चक्रवाती तूफान मोंथा के प्रभाव से रविवार को तटीय व मध्य भारत के राज्यों में भारी बारिश का दौर लौट आया है। कई राज्यों में आगामी दो दिन और भारी बारिश की चेतावनी है।

आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट

ऑरेंज अलर्ट: मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिनमें बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, सलूंबर और उदयपुर जिला शामिल है।

येलो अलर्ट: मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, राजसमंद, सवाई माधोपुर और सिरोही में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, अजमेर, ब्यावर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, टोंक, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर और पाली में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

rain alert

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Today: मौसम ने फिर मारी पलटी, 27 जिलों में बारिश का अलर्ट; 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

