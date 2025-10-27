Rajasthan Weather Today: मौसम ने फिर मारी पलटी, 27 जिलों में बारिश का अलर्ट; 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

IMD Rain Alert: जयपुर। नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलाव हुआ है। कोटा सहित कई जिलों में रविवार को बारिश हुई। मौसम विभाग में आज भी प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में बारिश का डबल अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 14 जिले ऐसे हैं, जहां भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है।