Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IMD Heavy Rain Alert : राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, यहां हुई बारिश, दो दिन अतिभारी बारिश का अलर्ट

IMD Heavy Rain Alert : राजस्थान में मौसम केन्द्र ने दो दिन मध्यम से भारी और अतिभारी का अलर्ट जारी किया है। रविवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर राज्य में देखने को मिला। उदयपुर, कोटा व अजमेर संभाग के कुछ जिलों में हल्की-मध्यम बारिश हुई।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Oct 26, 2025

rain alert

Heavy rain alert in Rajasthan. Photo- Patrika

जयपुर। राजस्थान में मौसम केन्द्र ने दो दिन मध्यम से भारी और अतिभारी का अलर्ट जारी किया है। रविवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर राज्य में देखने को मिला। उदयपुर, कोटा व अजमेर संभाग के कुछ जिलों में हल्की-मध्यम बारिश हुई। केन्द्र ने 27-28 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई है।

वहीं, कोटा, उदयपुर संभाग व आसपास के जिलों में 27 अक्टूबर को कहीं-कहीं भारी और अतिभारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा 28 अक्टूबर को भारी बारिश होने की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 29-30 अक्टूबर को भी दक्षिण भागों में जारी रहने की संभावना है। मौसम केन्द्र के अनुसार दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब तीव्र होकर गहरा अवदाब में परिवर्तित हो गया है।

इसके आगामी 24 घंटों में तीव्र होकर चक्रवाती तूफान बनने और इसके बाद तीव्र होकर 28 अक्टूबर को आंध्रप्रदेश तट की ओर तीव्र चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचने की प्रबल संभावना है।इसके अलावा, अरब सागर के मध्य-पूर्वी भाग में एक और अवदाब सक्रिय होने की संभावना है, जिससे पश्चिमी, मध्य और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में 26 अक्टूबर से मौसम सक्रिय रहेगा। दक्षिणी व पूर्वी भागों में 26 से 29 अक्टूबर को मेघगर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश होने और तंत्र का सर्वाधिक असर 27-28 अक्टूबर को होने की संभावना है।

कोटा में छाए रहे घने बादल, आसपास बरसे

हाड़ौती अंचल में रविवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। रविवार को कोटा शहर में दिनभर घने बादल छाए रहे। सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। बादल छाए रहने से मौसम में ठंडक घुल गई। शाम के समय ठंडी हवा चलती रही। हल्का कोहरा छाया रहा। कोटा का अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में शाम को पौन घंटे तक बारिश का दौर चला। यहां करीब 16 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस दौरान करीब पन्द्रह मिनट तक झमाझम बारिश से सड़कों व गलियों में कई फीट पानी बह निकला। बारिश से रबी की बुवाई कर रहे किसानों को राहत मिली, धान की पकी-पकाई फसल फिर भीग गई।

बारां जिले में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही। देर शाम को करीब दस मिनट तक हल्की बरसात हुई। झालावाड़ जिले के पनवाड़ कस्बे में सवा तीन बजे मेघ गर्जना के साथ रिमझिम बारिश का दौर चला। लायफल गांव में बीस मिनट तक तेज बारिश हुई। इसके कुछ समय बाद पौने चार से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया, जो जारी रहा।

विशेष कृषि मौसम सलाह


  1. खुले आसमान में कृषि उपज मंडियों व खेतों में रखे जींसों/अनाज को भीगने से बचाव के उपाय करें।




  2. रबी की फसलों की बुआई व सिंचाई का कार्य बारिश को ध्यान में रखकर ही करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2025 08:04 pm

Published on:

26 Oct 2025 07:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Heavy Rain Alert : राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, यहां हुई बारिश, दो दिन अतिभारी बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आपकी बातः फुटपाथों पर अतिक्रमण न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ओपिनियन

Water Supply: राजस्थान सरकार का दावा, जल जीवन मिशन में 13 लाख घरों तक पहुंचा स्वच्छ पेयजल

water supply (Photo- Patrika)
जयपुर

Biological Park: जयपुर के इस उद्यान में शेरों की दहाड़ और बाघों का रोमांच, पर्यटकों ने लिया यादगार अनुभव

जयपुर

By-Election: अंता उपचुनाव, अवैध धन, शराब या अन्य वस्तुओं की आवाजाही पर कड़ी निगरानी

जयपुर

एसपीजी 2025 सम्मेलन का भव्य आगाज, भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए जयपुर से उठा नया संकल्प

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.