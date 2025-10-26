IMD Heavy Rain Alert : राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, यहां हुई बारिश, दो दिन अतिभारी बारिश का अलर्ट

इसके आगामी 24 घंटों में तीव्र होकर चक्रवाती तूफान बनने और इसके बाद तीव्र होकर 28 अक्टूबर को आंध्रप्रदेश तट की ओर तीव्र चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचने की प्रबल संभावना है।इसके अलावा, अरब सागर के मध्य-पूर्वी भाग में एक और अवदाब सक्रिय होने की संभावना है, जिससे पश्चिमी, मध्य और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में 26 अक्टूबर से मौसम सक्रिय रहेगा। दक्षिणी व पूर्वी भागों में 26 से 29 अक्टूबर को मेघगर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश होने और तंत्र का सर्वाधिक असर 27-28 अक्टूबर को होने की संभावना है।