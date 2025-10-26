IMD Heavy Rain Alert : राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, यहां हुई बारिश, दो दिन अतिभारी बारिश का अलर्ट

Heavy rain alert in Rajasthan. Photo- Patrika
जयपुर। राजस्थान में मौसम केन्द्र ने दो दिन मध्यम से भारी और अतिभारी का अलर्ट जारी किया है। रविवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर राज्य में देखने को मिला। उदयपुर, कोटा व अजमेर संभाग के कुछ जिलों में हल्की-मध्यम बारिश हुई। केन्द्र ने 27-28 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई है।
वहीं, कोटा, उदयपुर संभाग व आसपास के जिलों में 27 अक्टूबर को कहीं-कहीं भारी और अतिभारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा 28 अक्टूबर को भारी बारिश होने की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 29-30 अक्टूबर को भी दक्षिण भागों में जारी रहने की संभावना है। मौसम केन्द्र के अनुसार दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब तीव्र होकर गहरा अवदाब में परिवर्तित हो गया है।
इसके आगामी 24 घंटों में तीव्र होकर चक्रवाती तूफान बनने और इसके बाद तीव्र होकर 28 अक्टूबर को आंध्रप्रदेश तट की ओर तीव्र चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचने की प्रबल संभावना है।इसके अलावा, अरब सागर के मध्य-पूर्वी भाग में एक और अवदाब सक्रिय होने की संभावना है, जिससे पश्चिमी, मध्य और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में 26 अक्टूबर से मौसम सक्रिय रहेगा। दक्षिणी व पूर्वी भागों में 26 से 29 अक्टूबर को मेघगर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश होने और तंत्र का सर्वाधिक असर 27-28 अक्टूबर को होने की संभावना है।
हाड़ौती अंचल में रविवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। रविवार को कोटा शहर में दिनभर घने बादल छाए रहे। सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। बादल छाए रहने से मौसम में ठंडक घुल गई। शाम के समय ठंडी हवा चलती रही। हल्का कोहरा छाया रहा। कोटा का अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।
कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में शाम को पौन घंटे तक बारिश का दौर चला। यहां करीब 16 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस दौरान करीब पन्द्रह मिनट तक झमाझम बारिश से सड़कों व गलियों में कई फीट पानी बह निकला। बारिश से रबी की बुवाई कर रहे किसानों को राहत मिली, धान की पकी-पकाई फसल फिर भीग गई।
बारां जिले में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही। देर शाम को करीब दस मिनट तक हल्की बरसात हुई। झालावाड़ जिले के पनवाड़ कस्बे में सवा तीन बजे मेघ गर्जना के साथ रिमझिम बारिश का दौर चला। लायफल गांव में बीस मिनट तक तेज बारिश हुई। इसके कुछ समय बाद पौने चार से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया, जो जारी रहा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग