प्रदेश में 3768 विद्यालय भवन जर्जर, जमींदोज करने के निर्देश

बूंदी. झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर आखिरकार सरकार की नींद टूटी। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने के निर्देश दिए है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण जर्जर स्कूल भवन में हादसों की आशंका को देखते हुए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा एवं आयुक्त स्कूल शिक्षा अनुपमा जोरवाल ने एक आदेश जारी कर विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रसंज्ञान लेते हुए सरकार से जर्जर विद्यालयों भवनों, कक्षों के स्थान पर विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्था की विद्यालयवार सूची प्रस्तुत करने को कहा है। इधर,

स्कूल शिक्षा की प्राप्त सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 3768 राजकीय विद्यालय भवन जर्जर पाए गए है।

ऐसे में हाईकोर्ट के निर्देश पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सभी कलक्टर को पत्र लिखकर जर्जर घोषित विद्यालयों के स्थान पर अध्ययन के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्था की विद्यालयवार सूचना मांगी है। वहीं शिक्षा विभाग ने बूंदी के 35 जर्जर भवनों की रिपोर्ट भेज उनके वैकल्पिक स्थान की सूचना मुख्यालय को भेज दी है।