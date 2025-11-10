कला, शिल्प और संस्कृति का संगम, उद्योग एवं हस्तशिल्प मेले का हुआ श्रीगणेश

उन्होंने लाख की चूड़ियां बनाने के प्रदर्शन को सराहा और कारीगरों से इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री व प्रक्रिया की जानकारी ली। कारीगरों ने मौके पर ही जिला कलक्टर को लाख की चूड़ी बनाकर दिखाई। बड़ानयागांव के एक किसान द्वारा पत्थरों को तराश कर बनाई गई खूबसूरत मूर्तियों को देखकर वे प्रभावित हुए और मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया को जाना। ठीकरदा गांव से आए एक ग्रामीण द्वारा चाक पर बनाई जा रही मिट्टी की मटकियों का भी उन्होंने अवलोकन किया। जिला कलक्टर ने मेले में प्रदर्शित ऑर्गेनिक शहद का रस्सास्वादन भी किया।