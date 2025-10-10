Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

बहुचर्चित गोवंश हत्याकाण्ड के तीन आरोपियों का पैदल जुलूस निकाला

दबलाना थाना क्षेत्र के ग्राम धनावा के निकट उडयन नदी में 19 सितंबर को गोवंश को मारकर अवशेष नदी में डालने के तीन आरोपियों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को तीन दिन के पुलिस रिमाण्ड पर भेज दिया।

2 min read

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Oct 10, 2025

बहुचर्चित गोवंश हत्याकाण्ड के तीन आरोपियों का पैदल जुलूस निकाला

बहुचर्चित गोवंश हत्याकाण्ड के तीन आरोपी

हिण्डोली. दबलाना थाना क्षेत्र के ग्राम धनावा के निकट उडयन नदी में 19 सितंबर को गोवंश को मारकर अवशेष नदी में डालने के तीन आरोपियों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को तीन दिन के पुलिस रिमाण्ड पर भेज दिया। आरोपियों ने गांव में ही बेसहारा घुमने वाले गोवंश को मारकर खाने लायक मांस रख लिया एवं शेष भाग नदी में डाल दिया था ताकि वह पानी में बह जाए। एवं किसी को कोई शक नहीं रहे। जानकारी अनुसार धनावा के निकट उडयन नदी पर एक गोवंश का सिर व पैर मिले थे, जिससे गुस्साए लोग मौके पर पहुंचे वहां से सिर व अन्य अवशेष निकालकर कई घंटों तक अलोद-बूंदी मार्ग पर जाम कर दिया था। बाद में अणतगंज सरपंच की रिपोर्ट पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अनुसधान शुरु किया गया।

एक साथ रहने से हुआ था शक
पुलिस सूत्रों की माने तो जिला विशेष टीम की गोवंश के हत्यारों पर लगातार नजर रखी हुई थी। ऐसे में तीनों आरोपी सीसीटीवी कैमरे में जांच पड़ताल पर कई बार एक साथ नजर आए, जिस पर उन्हें संदेह हुआ। उन पर विशेष नजर रखी गई। डीएसटी टीम प्रभारी रणवीर ङ्क्षसह की भूमिका अच्छी रही। उनके प्रयास से मामला खुला। पुलिस ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ कर पूछताछ की, जिस पर उन्होंने बताया बताया कि गांव में एक गोवंश घुमता रहता था। तीनों आरोपी उसे पकडक़र एक जगह ले गए। जहां पर उसे मार कर कुछ मांस रख लिया। बाकी के अवशेष एक कट्टे में डालकर मोटरसाइकिल से सीधे नदी पर ले जाकर डाल दिया। उन्हें अंदेशा था कि अवशेष पानी में बह जाएंगे, लेकिन ऐसा
नहीं हुआ।

ऐसे खुला राज
गोवंश के नदी में अवशेष मिलने के बाद ग्रामीण व ङ्क्षहदूवादी संगठनों का गुस्सा उबाल पर था। आए दिन आंदोलन से जिले में हो रहे प्रदर्शन से पुलिस व प्रशासन परेशान था। पुलिस ने विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने शक के आधार पर अरबाज पुत्र अख्तर अली एवं गुलजार उर्फ बल्लु पुत्र अब्दुल कयुम निवासी अलोद थाना दबलाना को थाने में बुलाकर पूछताछ की, जिस पर उन्होंने सरफराज पुत्र सलीम अहमद निवासी पुरानी टोंक भी इस घटना में शामिल होना बताया। जिस पर पुलिस ने बुधवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

घटनास्थल से अलोद चौराहे तक ले गए
गाय को मारने के गिरफ्तार तीनों आरोपियों को पुलिस ने पैदल ही मौके से अलोद पुलिया पर घुमाया। पुलिस उपाधीक्षक अजीत मेघवंशी ने बताया कि तीनों को गिरफ्तार के बाद आरोपियों को मौके पर ले जाया गया, जिनको उडयन नदी से अलोद पुलिया तक पैदल घुमाया। तीनों आरोपियों के बाल कटे हुए थे। इस दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीण व ङ्क्षहदूवादी संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 12:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / बहुचर्चित गोवंश हत्याकाण्ड के तीन आरोपियों का पैदल जुलूस निकाला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

झोपड़ी में रहता था परिवार, कुछ दिन में ही बन गए करोड़पति, राज जानकर पुलिस के होश उड़े, 12 करोड़ की प्रॉपर्टी कर दी सीज

बूंदी

बूंदी के बहुचर्चित गोवंश हत्याकांड में तीन आरोपी रिमांड पर भेजे, गांव में निकाला जुलूस, भीड़ ने की जमकर नारेबाजी

Bundi cow slaughter case
बूंदी

Bundi: पति-पत्नी मिलकर स्पा की आड़ में करते थे अनैतिक धंधा, कोर्ट ने 10 करोड़ की संपत्ति कुर्की के दिए आदेश

बूंदी

दिव्यांग पुत्र की दो वर्ष से पेंशन बंद, चालू करवाने के लिए लोडिंग टेम्पो में लेकर एसडीएम के पास पहुंची मां

दिव्यांग पुत्र की दो वर्ष से पेंशन बंद, चालू करवाने के लिए लोडिंग टेम्पो में लेकर एसडीएम के पास पहुंची मां
बूंदी

राजस्थान: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से अधिकारियों तक 1.22 लाख पद खाली, विभाग पदोन्नति पर कब देगा ध्यान?

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक के 1 लाख 22 हजार पद रिक्त
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.