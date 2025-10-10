बहुचर्चित गोवंश हत्याकाण्ड के तीन आरोपियों का पैदल जुलूस निकाला

हिण्डोली. दबलाना थाना क्षेत्र के ग्राम धनावा के निकट उडयन नदी में 19 सितंबर को गोवंश को मारकर अवशेष नदी में डालने के तीन आरोपियों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को तीन दिन के पुलिस रिमाण्ड पर भेज दिया। आरोपियों ने गांव में ही बेसहारा घुमने वाले गोवंश को मारकर खाने लायक मांस रख लिया एवं शेष भाग नदी में डाल दिया था ताकि वह पानी में बह जाए। एवं किसी को कोई शक नहीं रहे। जानकारी अनुसार धनावा के निकट उडयन नदी पर एक गोवंश का सिर व पैर मिले थे, जिससे गुस्साए लोग मौके पर पहुंचे वहां से सिर व अन्य अवशेष निकालकर कई घंटों तक अलोद-बूंदी मार्ग पर जाम कर दिया था। बाद में अणतगंज सरपंच की रिपोर्ट पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अनुसधान शुरु किया गया।