एक माह तिरपाल में गुजरा, अब कैसे कटेगी सर्द रातें

बाढ़ पीड़ितों को अब तक लोकसभा अध्यक्ष की ओर से राशन किट, ग्राम पंचायत की ओर से राशन किट व ग्राम पंचायत के द्वारा दिल्ली के एनजीओ से सम्पर्क करके लोगों को तिरपाल, कपड़े, राशन व रोजमर्रा के सामान उपलब्ध करवाए गए है। वहीं जिन लोगों के आशियाने बाढ़ की वजह से क्षत्रिग्रस्त हो गए व पूर्ण रूप से ढह गए, उन लोगों के मकान, बर्तन, कपड़े, पशुओं का चारा आदि का राज्य सरकार के नियमनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन करवा दिए है। अब सरकार से उम्मीद है कि जल्द ही इन पीड़ित लोगों को सहायता राशि उपलब्ध करवाए ताकी यह लोग अपना जीवन सुचारू रूप से निर्वहन कर सके।

प्रदीप कोहरीया, सरपंच, ग्राम पंचायत रेबारपुरा