Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

गांधी ग्राम में बनेगा 10 करोड़ की लागत से नवीन आयुष चिकित्सालय

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से केन्द्रीय आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत बूंदी में लगभग 9.76 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 30 बेड के नवीन आयुष चिकित्सालय का निर्माण होगा। राज्य सरकार द्वारा चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए 9.76 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा 15 अक्टूबर से टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

2 min read

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Oct 17, 2025

गांधी ग्राम में बनेगा 10 करोड़ की लागत से नवीन आयुष चिकित्सालय

जमीन

बूंदी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से केन्द्रीय आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत बूंदी में लगभग 9.76 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 30 बेड के नवीन आयुष चिकित्सालय का निर्माण होगा। राज्य सरकार द्वारा चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए 9.76 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा 15 अक्टूबर से टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। दिसम्बर में निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। चिकित्सालय के लिए माटूंदा रोड केंद्रीय विद्यालय के पास गांधी ग्राम में जगह चिन्हित की है। राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केङ्क्षटग बोर्ड को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त गया है। आयुष चिकित्सालय के निर्माण से बूंदी में विश्वस्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। जिससे स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ अन्य जिलों व राज्यों के रोगी भी लाभान्वित होंगे।

दो मंजिला होगा नया भवन
दो मंजिला नवीन चिकित्सालय पंचकर्म, क्षारसूत्र, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, बहिरंग व अंतरंग विभाग, औषधीय उद्यान और पाकशाला जैसी विश्वस्तरीय आयुष सुविधाओं से सुसज्जित होगा। साथ ही, अत्याधुनिक उपकरणों व संसाधनों के लिए आयुष मिशन द्वारा 3 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का भी प्रावधान किया गया है। नवीन आयुर्वेद चिकित्सालय के निर्माण से आमजन को जीर्ण, जटिल व कष्ट साध्य रोगों के उपचार में बड़ी राहत मिलेगी और बूंदी में आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ जाएगा।

टूरिज्म को मिलेगी नई दिशा
ऐतिहासिक एवं पर्यटन नगरी बूंदी में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। इस लिहाज से पंचकर्म जैसी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने से यहां आयुष मेडिको-टूरिज्म को नई दिशा मिलेगी। वर्तमान में बूंदी का राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बालचंद पाड़ा स्थित पुराने रियासत कालीन भवन में संचालित है। सीमित संसाधन व सुविधाओं के अभाव के कारण यहां लंबे समय से नए भवन की मांग थी।

पत्रिका ने उठाया था मुद्ïदा
राजस्थान पत्रिका ने कई बार समाचार प्रकाशित कर बूंदी के पंचकर्म सेंटर की विशेषताएं उजागर की थी। यहां सुविधाओं के अभाव के बाद भी सटीक व सुलभ उपचार के चलते देश के विभिन्न राज्यों व विदेशों से भी लोग उपचार करवाने आ रहे है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 11:55 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / गांधी ग्राम में बनेगा 10 करोड़ की लागत से नवीन आयुष चिकित्सालय

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हाईटेंशन लाइन हटाने की मांग को लेकर बीबनवां रोड पर लगाया जाम

हाईटेंशन लाइन हटाने की मांग को लेकर बीबनवां रोड पर लगाया जाम
बूंदी

आठ साल में ही दो बार टूट गया, अब फिर बनेगा

आठ साल में ही दो बार टूट गया, अब फिर बनेगा
बूंदी

भुगतान नहीं मिलने पर युवक ने टी शर्ट उतार खुद पर डाला पेट्रोल, आत्मदाह का किया प्रयास

भुगतान नहीं मिलने पर युवक ने टी शर्ट उतार खुद पर डाला पेट्रोल, आत्मदाह का किया प्रयास
बूंदी

बूंदी मंडी में मध्यप्रदेश का धान सुविधाओं ने बदली किसानों की दिशा

बूंदी मंडी में मध्यप्रदेश का धान सुविधाओं ने बदली किसानों की दिशा
बूंदी

आग से एक करोड़ से अधिक का सामान जला, फिर भी नगर पालिका को नहीं मिली दमकल

आग से एक करोड़ से अधिक का सामान जला, फिर भी नगर पालिका को नहीं मिली दमकल
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.