गांधी ग्राम में बनेगा 10 करोड़ की लागत से नवीन आयुष चिकित्सालय

बूंदी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से केन्द्रीय आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत बूंदी में लगभग 9.76 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 30 बेड के नवीन आयुष चिकित्सालय का निर्माण होगा। राज्य सरकार द्वारा चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए 9.76 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा 15 अक्टूबर से टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। दिसम्बर में निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। चिकित्सालय के लिए माटूंदा रोड केंद्रीय विद्यालय के पास गांधी ग्राम में जगह चिन्हित की है। राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केङ्क्षटग बोर्ड को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त गया है। आयुष चिकित्सालय के निर्माण से बूंदी में विश्वस्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। जिससे स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ अन्य जिलों व राज्यों के रोगी भी लाभान्वित होंगे।