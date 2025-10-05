Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

सवा किमी सड़क की दरकार, निर्माण में लगेंगे दो माह

क्षेत्र के पापडी गांव के पास होकर बह रही मेज नदी पर हाई लेवल के पुल निर्माण का कार्य समय पर हो गया, लेकिन पिछले 2 वर्षों से पुलिया के दोनों तरफ एप्रोच सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है

2 min read

बूंदी

image

pankaj joshi

Oct 05, 2025

सवा किमी सड़क की दरकार, निर्माण में लगेंगे दो माह

बड़ाखेड़ा. एप्रोच सडक बनाने के लिए डाली गई मिट्टी।

बड़ाखेड़ा. क्षेत्र के पापडी गांव के पास होकर बह रही मेज नदी पर हाई लेवल के पुल निर्माण का कार्य समय पर हो गया, लेकिन पिछले 2 वर्षों से पुलिया के दोनों तरफ एप्रोच सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन एप्रोच सड़क निर्माण कार्य में किसानों की भूमि अधिग्रहण को लेकर समस्या के चलते एप्रोच सड़क निर्माण कार्य समय पर पूरी नहीं हो पाई।

जानकारी के अनुसार मेज नदी की पुलिया के दोनों छोर पर साढ़े छह सौ- साढ़े छह सौ मीटर सड़क निर्माण कार्य करना है। इसके लिए पुलिया पर कार्य चल रहा है। मिट्टी डालने का कार्य शुरू हो चुका है। दोनों तरफ एप्रोच सड़क पर मिट्टी डालने के बाद गिट्टी डालने का कार्य शुरू किया जाएगा इसके बाद डामरीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा।

साठ वर्ष पुरानी पुलिया से आवागमन
लगभग 60 वर्ष पुरानी पुलिया से ही आवागमन हो रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे शुरू होने के बाद इस पुलिया पर वाहनों की आवाजाही बढती जा रही है। पुलिया संकरी होने के चलते जाम लग जाता है। पुलिया पर रेलिंग नही होने से हादसा हो चुका है। वर्षों पुराने पिलर वह भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लबान से कुश्लता तक बंद पडे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के वाहनों को यहां से निकाला जा रहा है, जिसके चलते कोटा दौसा लालसोट मेगा हाइवे की सड़क की स्थिति भी बिगड चुकी है।

धीमी गति से चल रहा कार्य
मेज नदी की नई पुलिया पर भूमि अधिग्रहण करने के बाद पापडी गांव की तरफ से खेतों का अतिक्रमण हटवा दिया गया है, जिसके बाद भी पुलिया पर एप्रोच सड़क निर्माण में अभी तक मिट्टी डाली जा रही है, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने प्रशासन से काम की गति बढाने की मांग की है।

2021 में हुई थी घोषणा
मेज नदी की पुलिया से वर्ष 2020 में यात्रियों से भरी बस नीचे गिर जाने के बाद 24 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद मेज नदी पर हाई लेवल के पुल निर्माण की मांग उठी और 2021 में बजट घोषणा में हाई लेवल के पुल निर्माण की घोषणा हुई।

पुलिया के दोनों तरफ एप्रोच सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण में समय लग गया। यह प्रक्रिया को पूरा करने में 2 वर्ष निकल गए थे। अब दो तीन माह में सड़क निर्माण कार्य पूरा कर देंगे।
संदीप सिंघल, अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लाखेरी

Published on:

05 Oct 2025 05:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / सवा किमी सड़क की दरकार, निर्माण में लगेंगे दो माह

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

