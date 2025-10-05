सवा किमी सड़क की दरकार, निर्माण में लगेंगे दो माह

साठ वर्ष पुरानी पुलिया से आवागमन

लगभग 60 वर्ष पुरानी पुलिया से ही आवागमन हो रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे शुरू होने के बाद इस पुलिया पर वाहनों की आवाजाही बढती जा रही है। पुलिया संकरी होने के चलते जाम लग जाता है। पुलिया पर रेलिंग नही होने से हादसा हो चुका है। वर्षों पुराने पिलर वह भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लबान से कुश्लता तक बंद पडे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के वाहनों को यहां से निकाला जा रहा है, जिसके चलते कोटा दौसा लालसोट मेगा हाइवे की सड़क की स्थिति भी बिगड चुकी है।