आधार-राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र नहीं... 6 बच्चों को स्कूल में नहीं मिला दाखिला

जानकारी के अनुसार लक्ष्मी भील अपने पति रामचंद्र के साथ करीब15 वर्ष पहले भीलवाड़ा से अपने पीहर सुवासा गांव मजदूरी करने आई थी। यहां कुछ साल बाद पति की बीमारी से मौत हो गई। ऐसे में लक्ष्मी अपने बुजुर्ग पिता के पास ही रूक गई। लक्ष्मी के चार पुत्रियां और दो पुत्र है। पति की असमय मृत्यु के बाद परिवार को पालने की जिम्मेदारी नाना और मां पर आ गई। लक्ष्मी और उसके बच्चों के पास न तो आधार कार्ड है और न ही राशन कार्ड। बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बना। ऐसे में परिवार को सरकार की ओर से मिलने वाली विधवा पेंशन, पालनहार योजना, खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा।