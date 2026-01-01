Bundi: 70 करोड़ की लागत से बनारस की तर्ज पर बनेगा केशवधाम, यहां से देख सकेंगे शानदार सूर्यास्त का नजारा

केशवधाम मंदिर में जर्जर हो चुके शिखर की कलाकृतियों को जीवंत बनाया जाएगा। परिसर के मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा। चंबल नदी के किनारे पार्किंग व्यवस्था, हरिद्वार की तर्ज पर चंबल के घाटों का नवीनीकरण, अवैध निर्माण हटाकर धर्मशाला का निर्माण, विश्राम गृह, शौचालय, प्रसाद के लिए दुकानें, मंदिरों के कुंडों का नवीनीकरण और केशव भोजनालय का निर्माण भी इस योजना में शामिल है। इस योजना के तहत यहां आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु नौका विहार का लुत्फ उठा सकेंगे। रात में भी दिन के समान सम्पूर्ण क्षेत्र बिजली से दमकता रहेगा।