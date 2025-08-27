Rajasthan : मंदिर में भगवान के सामने रिश्वत ले रहा था VDO, रंगे हाथों पकड़ा गया

ACB Action in Bundi : नैनवां (बूंदी)। एसीबी बूंदी की टीम ने बुधवार को यहां पंचायत समिति परिसर स्थित शिवमंदिर में छह हजार रुपए की रिश्वत लेते गुढ़ादेवजी पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) कन्हैयालाल को 6 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसने परिवादी से उसके पिता के नाम जारी पट्टे का पंजीकरण करवाने की एवज में रिश्वत ली थी। आरोपी के पास करवर व बालापुरा ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी का भी अतिरिक्त चार्ज है।
एसीबी चौकी बूंदी को परिवादी ने शिकायत की थी कि वीडीओ कन्हैया लाल उससे उसके पिता के नाम जारीशुदा पट्टे का पंजीकरण करवाने की एवज में 6 हजार रिश्वत की मांग रहा है। रिश्वत नहीं देने पर परेशान किया जा रहा था। इस पर पुलिस उप अधीक्षक हरीश भारती के नेतृत्व में टीम ने ट्रेप का आयोजन किया।
बुधवार को परिवादी से रिश्वत की राशि लेने के लिए वीडीओ कन्हैयालाल ने उसे पंचायत समिति परिसर स्थित शिव मंदिर के अंदर बुलाया। मंदिर में परिवादी से उसने जैसे ही रिश्वत की राशि ली, उसे एसीबी की टीम ने दबोच लिया। यह राशि लेने के बाद उसने पेंट की जेब के अंदर रख ली थी। एसीबी ने पटवारी से पूछताछ और उसके कक्ष व मकान की तलाशी शुरू कर दी है।