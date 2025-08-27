Rajasthan : मंदिर में भगवान के सामने रिश्वत ले रहा था VDO, रंगे हाथों पकड़ा गया

ACB Action in Bundi : नैनवां (बूंदी)। एसीबी बूंदी की टीम ने बुधवार को यहां पंचायत समिति परिसर स्थित शिवमंदिर में छह हजार रुपए की रिश्वत लेते गुढ़ादेवजी पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) कन्हैयालाल को 6 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसने परिवादी से उसके पिता के नाम जारी पट्टे का पंजीकरण करवाने की एवज में रिश्वत ली थी। आरोपी के पास करवर व बालापुरा ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी का भी अतिरिक्त चार्ज है।