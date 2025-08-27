Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बूंदी

Rajasthan : मंदिर में भगवान के सामने रिश्वत ले रहा था VDO, रंगे हाथों पकड़ा गया

एसीबी बूंदी की टीम ने बुधवार को यहां पंचायत समिति परिसर स्थित शिवमंदिर में छह हजार रुपए की रिश्वत लेते गुढ़ादेवजी पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) कन्हैयालाल को 6 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

बूंदी

kamlesh sharma

Aug 27, 2025

ACB Action in Bundi
गिरफ्तार ग्राम विकास अधिकारी कन्हैयालाल (आरोपी खड़ा हुआ) साथ मे एसीबी टीम

ACB Action in Bundi : नैनवां (बूंदी)। एसीबी बूंदी की टीम ने बुधवार को यहां पंचायत समिति परिसर स्थित शिवमंदिर में छह हजार रुपए की रिश्वत लेते गुढ़ादेवजी पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) कन्हैयालाल को 6 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसने परिवादी से उसके पिता के नाम जारी पट्टे का पंजीकरण करवाने की एवज में रिश्वत ली थी। आरोपी के पास करवर व बालापुरा ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी का भी अतिरिक्त चार्ज है।

एसीबी चौकी बूंदी को परिवादी ने शिकायत की थी कि वीडीओ कन्हैया लाल उससे उसके पिता के नाम जारीशुदा पट्टे का पंजीकरण करवाने की एवज में 6 हजार रिश्वत की मांग रहा है। रिश्वत नहीं देने पर परेशान किया जा रहा था। इस पर पुलिस उप अधीक्षक हरीश भारती के नेतृत्व में टीम ने ट्रेप का आयोजन किया।

बुधवार को परिवादी से रिश्वत की राशि लेने के लिए वीडीओ कन्हैयालाल ने उसे पंचायत समिति परिसर स्थित शिव मंदिर के अंदर बुलाया। मंदिर में परिवादी से उसने जैसे ही रिश्वत की राशि ली, उसे एसीबी की टीम ने दबोच लिया। यह राशि लेने के बाद उसने पेंट की जेब के अंदर रख ली थी। एसीबी ने पटवारी से पूछताछ और उसके कक्ष व मकान की तलाशी शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

ACB Action : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, ASP के लिए 3.50 लाख की रिश्वत लेते निजी दलाल गिरफ्तार
उदयपुर
acb action in udaipur

ये भी पढ़ें

राजस्थान में ACB की बड़ी कार्रवाई, रंगे हाथों पकड़े गए रिश्वतखोर VDO, रीडर और नगरपालिका के वरिष्ठ सहायक समेत 4 लोग
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 06:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Rajasthan : मंदिर में भगवान के सामने रिश्वत ले रहा था VDO, रंगे हाथों पकड़ा गया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.