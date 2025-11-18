जिम्मेदारों की अनदेखी से बढ़ रहे मेगा हाइवे पर हादसे

गड्ढों से लग रहा जाम

साथी लोगों ने बताया की पापडी रेलवे फाटक के ओवर ब्रिज पर सडक पर गहरे गड्ढे हो चुके हैं और आए दिन घंटो तक लम्बा जाम लग जाता है आसपास के गांवों के ग्रामीणों को घर पहुंचने के लिए घंटों इन्तजार करना पडता है। वाहनों की स्पीड भी कम होती है। लोगों ने बताया है मेगा हाइवे पर सबसे बड़ी समस्या है संकेतक बोर्ड न होना है। इसके चलते इस सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों को पता नहीं चलता है कि इस जगह घुमाव है।