पुलिस ने बहुचर्चित तीन मंजिला होटल, वाहन व जमीन कुर्क की

रामगंजबालाजी. राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित होटल वेलकम और रामगंज बालाजी व ईटोडा गांव में स्थित जमीन को कुर्क करने की कार्रवाई शनिवार को की गई।

अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने 4 अक्टूबर को एसपी के नाम आदेश जारी किए थे, जिसमें होटल मालिक द्वारा अर्जित की गई बेशुमार संपत्ति का ब्यौरा पेश नहीं किए जाने के बाद में लगभग 10 से 12 करोड रुपए की संपत्ति का आकलन करके कुर्क करने के आदेश जारी किए गए थे। सदर थाना अधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम करके कुर्क करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद आयुक्त धर्मेंद्र मीणा, उपखंड अधिकारी लक्ष्मीकांत, पुलिस उपाधीक्षक अरुण कुमार, तहसीलदार अर्जुन लाल मीणा, सदर थाना अधिकारी रमेश चंद आर्य, नगर परिषद की टीम व राजस्व विभाग की टीम द्वारा राजमार्ग स्थित तीन मंजिला होटल को कुर्क करने की कार्रवाई की। इसके साथ ही ईटोडा गांव स्थित खसरा नंबर 159 जो होटल मालिक बनवारी की पत्नी किरण के नाम थी।उक्त भूमि का रखवा 1. 6457 में से 8 / 9 हिस्सा खसरा संख्या 21 को कुर्क करने की कार्रवाई की गई।वहीं रामगंज बालाजी होटल वेलकम के पीछे खसरा संख्या 357 / 358 खाता संख्या 292 रकबा 0.4307 भी होटल मालिक बनवारी की पत्नी किरण के नाम से थी, उसको कुर्क किया गया।