Bundi: लबान ट्रक हादसे में 17 साल की लक्ष्मी ने भी तोडा दम, उपचार के दौरान हुई मौत, छोटे भाई के लिए छोड़ दी थी पढ़ाई

Truck Overturned On Pilgrims: लबान क्षेत्र में रविवार को बेकाबू ट्रक के पलटने से चपेट में आए एक दर्जन पैदल यात्रियों में बुधवार को मौत का आंकड़ा बढ़ कर चार हो गया है। ट्रक हादसे में गंभीर घायल गुहाटा निवासी 17 वर्षीय युवती लक्ष्मी केवट ने बुधवार को सुबह कोटा अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। युवती मौत की सूचना गांव में पहुंचते ही हर कोई स्तंभ रह गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई।