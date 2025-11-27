बल्ले-बल्ले: राजस्थान में सेना भर्ती का सपना देखने वाले युवाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, हर साल निकलेगी इतनी भर्तियां

Army Agniveer Bharti Update: राजस्थान में सेना भर्ती का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। थल सेना में 1.8 लाख सैनिकों की कमी को देखते हुए अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया को बड़े स्तर पर बढ़ाने की योजना बनाई गई है। अब हर साल 1,00,000 अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे जिससे राजस्थान के युवाओं को सेना में शामिल होने का एक शानदार मौका मिलेगा।