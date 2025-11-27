Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

बल्ले-बल्ले: राजस्थान में सेना भर्ती का सपना देखने वाले युवाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, हर साल निकलेगी इतनी भर्तियां

Agniveer Vacancy Big Update: केंद्र सरकार ने थल सेना में 1.8 लाख सैनिकों की कमी को देखते हुए हर साल 1,00,000 अग्निवीर भर्ती करने की योजना बनाई है। राजस्थान के सेना भर्ती का सपना देख रहे युवाओं के लिए भी ये एक बड़ी खुशखबरी बन गई है।

बूंदी

image

Akshita Deora

Nov 27, 2025

Agniveer Bharti

Photo: Patrika

Army Agniveer Bharti Update: राजस्थान में सेना भर्ती का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। थल सेना में 1.8 लाख सैनिकों की कमी को देखते हुए अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया को बड़े स्तर पर बढ़ाने की योजना बनाई गई है। अब हर साल 1,00,000 अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे जिससे राजस्थान के युवाओं को सेना में शामिल होने का एक शानदार मौका मिलेगा।

केंद्र सरकार ने इसलिए लिया फैसला

केंद्र सरकार ने सेना में बढ़ती सैनिकों की कमी को देखते हुए अग्निवीर भर्ती योजना को तेजी से बढ़ाने का फैसला लिया है। दरअसल पिछले कुछ सालों में कोरोना महामारी के कारण भर्ती प्रक्रिया में रुकावट आ गई थी लेकिन अब इसे फिर से गति देने के लिए योजना बनाई है।

ट्रेनिंग पर रहेगा खास ध्यान

सिर्फ भर्ती ही नहीं बल्कि इन अग्निवीरों की ट्रेनिंग पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। सेना के रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ये भर्ती की जाएगी। ताकि युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग मिल सके।

राजस्थान के युवाओं के लिए है शानदार मौका

इस योजना से राजस्थान के युवाओं को फायदा होगा जहां हर साल सेना भर्ती में हजारों युवा शामिल होते हैं।

Hindi News / Rajasthan / Bundi / बल्ले-बल्ले: राजस्थान में सेना भर्ती का सपना देखने वाले युवाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, हर साल निकलेगी इतनी भर्तियां

