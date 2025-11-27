बल्ले-बल्ले: राजस्थान में सेना भर्ती का सपना देखने वाले युवाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, हर साल निकलेगी इतनी भर्तियां

Photo: Patrika
Army Agniveer Bharti Update: राजस्थान में सेना भर्ती का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। थल सेना में 1.8 लाख सैनिकों की कमी को देखते हुए अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया को बड़े स्तर पर बढ़ाने की योजना बनाई गई है। अब हर साल 1,00,000 अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे जिससे राजस्थान के युवाओं को सेना में शामिल होने का एक शानदार मौका मिलेगा।
केंद्र सरकार ने सेना में बढ़ती सैनिकों की कमी को देखते हुए अग्निवीर भर्ती योजना को तेजी से बढ़ाने का फैसला लिया है। दरअसल पिछले कुछ सालों में कोरोना महामारी के कारण भर्ती प्रक्रिया में रुकावट आ गई थी लेकिन अब इसे फिर से गति देने के लिए योजना बनाई है।
सिर्फ भर्ती ही नहीं बल्कि इन अग्निवीरों की ट्रेनिंग पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। सेना के रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ये भर्ती की जाएगी। ताकि युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग मिल सके।
इस योजना से राजस्थान के युवाओं को फायदा होगा जहां हर साल सेना भर्ती में हजारों युवा शामिल होते हैं।
