2 वर्ष के बाद हुई स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक की नियुक्ति

ग्रामीणों की समस्या को लेकर केशोरायपाटन विधायक सीएल प्रेमी सुवासा पंचायत प्रशासक प्रियंका गोस्वामी पूर्व उप प्रधान नरेंद्र पुरी 9 मई को बूंदी जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अस्पताल में चिकित्सक व रिक्त पड़े पैरामेडिकल स्टाफ व अस्पताल को क्रमोन्नत करने की मांग की गई फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ अस्पताल कंपाउंडर के भरोसे ही चल रहा था समस्या को देखते हुए 15 अगस्त को राजस्थान पत्रिका में बिना डॉक्टर के चल रहा है आयुष्मान आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समाचार प्रकाशित किया गया इसके बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आया। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा एक कंपाउंडर प्रमोद सुमन व एक एनएम अंकिता नागर सुवासा अस्पताल में लगाया गया है। वही चिकित्सा प्रभारी के पद पर डॉ. श्रुति परिहार की नियुक्ति हुई है।