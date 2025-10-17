हाईटेंशन लाइन हटाने की मांग को लेकर बीबनवां रोड पर लगाया जाम

बूंदी. बीबनवां रोड पर जाम लगाकर बैठे लोगों से वार्ता करते विधायक हरिमोहन शर्मा।
बूंदी. शहर के बीबनवा रोड वार्ड संख्या- 42 के बाशिदों ने मुख्य हाईटेंशन लाइन हटाने की मांग को लेकर गुरूवार को सडक़ पर जाम लगा दिया। करीब एक घंटे तक आक्रोशित लोगों ने वार्ड पार्षद प्रतिनिधि बनवारी किराड़ की अगुवाई में नारेबाजी कर विरोध जताया। सूचना पर विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे ओर समझाईश करने लगे, लेकिन आक्रोशित लोग समाधान की मांग करने लग गए। विधायक हरिमोहन शर्मा ने जाम लगा रहे लोगों की पीड़ा को सुना ओर संबंधित अधिकारियों को राहत दिलाने के निर्देश दिए।
बनवारी ने बताया कि वार्ड में दो बड़ी मुख्य हाईटेंशन लाइन निकल रही है। जिससे लगातार आए दिन घटना घटित हो रही है। लगातार प्रशासन से मांग करने पर भी अब तक हाईटेंशन लाइन को हटाया नहीं गया। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ अया ओर सडक़ पर जाम लगा दिया। लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वार्ड के लोगों ने जिला कलक्टर से भी मुलाकात की। मौके पर पहुंचे विधायक हरिमोहन शर्मा ने तत्काल अधीक्षण अभियंता से बात कर समस्या के समाधान के लिए निर्देशित किया। तब विद्युत विभाग द्वारा हाई टेंशन लाइन के लिए पैसा नहीं दिए जाने की बात सामने आई।
इस पर विधायक शर्मा ने जल्द तकनीमा बनाकर विधायक कोष से इस हाई टेंशन लाइन को हटाने की घोषणा की। साथ ही बूंदी शहर में आ रही है एक अन्य अतिरिक्त हाईटेंशन लाइन को बूंदी एईन द्वारा पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार अगले 2 दिन में हटाने के लिए निर्देशित किया। वार्ड वासियों ने विधायक का आभार जताया ओर इसके बाद जाम हटाया। विधायक के साथ शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शैलेश सोनी, दुर्गाशंकर शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
