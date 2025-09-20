पूरी रात बाढ़ प्रभावितों के बीच रहे बिरला, सुनी व्यथा और दिए राहत के निर्देश

गुरुवार दोपहर से शुरू हुआ बिरला का यह दौरा शुक्रवार सुबह तक चला। देर रात जब अधिकांश लोग नींद में थे, लोकसभा अध्यक्ष ख्यावदा, पचीपला, रिहाणा, देलुन्दा, मालियों की बाड़ी, खेडिय़ा दुर्जन, बोरदा काछियां और झालीजी का बराना जैसे गांवों में पहुंचे। उन्होंने टूटे मकानों को देखा, खेतों में बर्बाद फसलें देखी और पीडि़त ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। किसी ने मकान ढहने का दुख सुनाया तो किसी ने पशुधन और खेतों के नुकसान की पीड़ा साझा की। बिरला हर परिवार के बीच ठहरकर धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनते रहे और तुरंत मदद का भरोसा दिया। इस दौरे में जिला कलक्टर अक्षय गोदारा, भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल सहित प्रशासनिक अधिकारी साथ रहे। दौरा सुबह करीब 4.30 बजे तक लगातार जारी रहा। ग्रामीणों ने त्वरित राहत सामग्री, राशन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लोकसभा अध्यक्ष का आभार जताया और कहा कि उनके आगमन से उन्हें संबल और विश्वास मिला है।