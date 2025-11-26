Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

Bundi: भतीजे की शादी में गए BJP नेता के परिवार पर जानलेवा हमला, कांग्रेस पार्षद पति पर लगे ये गंभीर आरोप

Attack On BJP Leader Sagar Saini Family: बूंदी के केशवरायपाटन में एक रिसॉर्ट में शादी के दौरान कांग्रेस पार्षद पति और उनके साथियों ने भाजपा नेता के परिवार पर जानलेवा हमला कर 10 लोगों को घायल कर दिया।

बूंदी

image

Akshita Deora

Nov 26, 2025

Bundi-Attack

घायल भाजपा नेता और गोले में हमले में कटा हाथ (फोटो: पत्रिका)

Case Against Congress Councilor's Husband Indrajit Meghwal: बूंदी के केशवरायपाटन शहर के मात्रा रोड पर स्थित एक रिसॉर्ट पर शादी के दौरान कांग्रेस पार्षद पति के साथ कुछ लोगों ने भाजपा नेता एवं उसके परिजनों पर प्राणघातक हमला कर 10 जनों को घायल कर दिया। वहीं हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

थाना प्रभारी हंसराज मीणा ने बताया कि शहर के विष्णु कुमार सैनी ने पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि वह परिवार के साथ उसके भतीजे के शादी समारोह में गया हुआ था। शादी के बाद उसका कर्मचारी कमल नेपाली खाना लेकर जा रहा था। गार्डन के दरवाजे पर अपने साथियों के साथ खड़े कांग्रेस पार्षद के पति इन्द्रजीत मेघवाल ने उसके कर्मचारी के हाथ से खाना छीन कर मारपीट कर दी।

वह बचाव के लिए पहुंचा तो धारदार हथियारों से लेस मेघवाल के साथी गोपाल सुमन, जामुन मेघवाल, मनजीत मेघवाल, लोकेश, पवन, राहुल व पंकज ने हथियारों से हमला करने पर समारोह में अफरातफरी मच गई।

इन हमलावरों ने भाजपा नेता सागर सैनी (27), अभिषेक सैनी (24), मोहनलाल सैनी (65), केशव (16), अमन मेघवाल (27), निखिल केवट (20), कुनाल सैनी (35), रुद्राक्ष दाधीच (16), रवी शर्मा (30), नरेन्द्र (18) पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया। घायलों को उपचार के लिए तुरंत राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय लेकर आए, जहां से कोटा भेज दिया। पुलिस ने सैनी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है।

माली समाज में रोष

शहर के रिसोर्ट पर चल रहे माली समाज के शादी समारोह में हमले की माली सैनी युवा जागृत मंच ने निंदा करते हुए हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। गिरफ्तार नहीं करने पर 27 नवंबर को पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री व गृहमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा।

मंच के अध्यक्ष मुकेश बघेल, दीपक सुमन ने बताया कि शहर की कानून व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। बघेल ने आरोप लगाया है कि रात को जब घायलों को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए तो वहां तैनात ड्यूटी चिकित्सक शराब के नशे में मिला। इस बारे में चिकित्सा प्रभारी इन्द्रपाल सिंह ने बताया कि मुझे पता नहीं है रात को चिकित्सक शराब के नशे में था। इस बारे में जानकारी ली जाएगी।

अपराधियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई

शहर के एक रिसॉर्ट में हुई मारपीट के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। शहर का माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों व अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अशांति फैलाने वालों का बक्शा नहीं जाएगा।

हंसराज मीणा, थाना प्रभारी केशवरायपाटन

26 Nov 2025 12:19 pm

