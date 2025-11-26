Bundi: भतीजे की शादी में गए BJP नेता के परिवार पर जानलेवा हमला, कांग्रेस पार्षद पति पर लगे ये गंभीर आरोप

मंच के अध्यक्ष मुकेश बघेल, दीपक सुमन ने बताया कि शहर की कानून व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। बघेल ने आरोप लगाया है कि रात को जब घायलों को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए तो वहां तैनात ड्यूटी चिकित्सक शराब के नशे में मिला। इस बारे में चिकित्सा प्रभारी इन्द्रपाल सिंह ने बताया कि मुझे पता नहीं है रात को चिकित्सक शराब के नशे में था। इस बारे में जानकारी ली जाएगी।