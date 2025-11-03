Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Rajasthan: माता-पिता का इकलौता सहारा था कांस्टेबल, 3 माह पूर्व हुई सगाई, रिवॉल्वर से खुद को क्यों मारी गोली?

बूंदी में सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारने वाले कांस्टेबल की मौत के मामले में सोमवार सुबह एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। टीम ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

kamlesh sharma

Nov 03, 2025

फोटो पत्रिका

बूंदी। शहर के प्रधान डाकघर पर ड्यूटी के दौरान रविवार रात को सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारने वाले कांस्टेबल दूदू निवासी किशनलाल शर्मा की मौत के मामले में सोमवार सुबह एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। टीम ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। कांस्टेबल के सिर पर गोली लगने के अलावा शरीर पर किसी अन्य चोट के निशान नहीं मिले हैं। हेड कांस्टेबल की ओर से इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों पर कुछ भी कहने से बच रही है। मृतक का मोबाइल जब्त कर लिया गया है और उसकी कॉल डिटेल से महत्वपूर्ण सुराग मिलने की संभावना जताई जा रही है। परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर शव उन्हें सुपुर्द किया गया। शव देखते ही परिजन बिलख पड़े।

3 माह पूर्व हुई सगाई

ताऊ रामदेव शर्मा ने बताया कि किशनलाल की तीन माह पूर्व मालपुरा में सगाई हुई थी। परिवार में सभी खुश थे। दीपावली पर वह घर आया था, तब किसी तरह की परेशानी दिखाई नहीं दी। उसने कहा था कि छुट्टी लेकर आऊंगा और शादी की तैयारियां आगे बढ़ाएंगे। फरवरी में उसकी शादी होनी थी। परिजनों के अनुसार, पिता गोपाल शर्मा पिछले तीन साल से बेडरेस्ट पर हैं और मां की तबीयत भी खराब रहती है। किशनलाल ही माता-पिता का इकलौता सहारा था। उसकी तीन बहनें हैं। गोली चलने के बाद खोला वहीं गिर गया, जबकि बुलेट दूर सीढ़ियों पर जाकर गिरी, जिसे एफएसएल टीम ने बरामद कर लिया।

पेपर सुरक्षा में लगी थी ड्यूटी

ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के पेपर बहादुर सिंह सर्किल स्थित प्रधान डाकघर में सुरक्षित रखे हुए थे। इन्हीं की सुरक्षा में हेड कांस्टेबल यूनूस और कांस्टेबल किशनलाल तथा पोस्ट ऑफिस के तीन कर्मचारी ड्यूटी पर थे। घटना से कुछ देर पहले कांस्टेबल बाहर साथियों से बातचीत कर रहा था। वह बाथरूम जाने की कहकर अंदर गया और वहीं सर्विस रिवॉल्वर से कनपटी पर गोली मार ली। तेज धमाके की आवाज सुनकर साथी अंदर पहुंचे तो वह खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

दोस्तों के साथ दाल-बाटी खाकर आया था

पुलिस सूत्रों के अनुसार 2021 बैच का 24 वर्षीय कांस्टेबल रात में अपने दो साथियों के साथ बाजार में दाल-बाटी खाकर ड्यूटी पर लौटा था। बाहर हेड कांस्टेबल और अन्य साथी मोबाइल पर भारत–दक्षिण अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप का मैच देख रहे थे, तभी यह घटना हुई। घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर है।

मामले की पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया है। आत्महत्या के कारणों का अभी कोई पता नहीं चल पाया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
उमा शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बूंदी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 06:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Rajasthan: माता-पिता का इकलौता सहारा था कांस्टेबल, 3 माह पूर्व हुई सगाई, रिवॉल्वर से खुद को क्यों मारी गोली?

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

परशुराम वाटिका में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई

परशुराम वाटिका में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई
बूंदी

बारिश में भीगा धान अंकुरित होने लगा, अब मुआवजे से आस

बारिश में भीगा धान अंकुरित होने लगा, अब मुआवजे से आस
बूंदी

बारिश में भीगा धान अंकुरित होने लगा, अब मुआवजे से आस

बारिश में भीगा धान अंकुरित होने लगा, अब मुआवजे से आस
बूंदी

ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली, मौत

ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली, मौत
बूंदी

सिद्ध भगवान के भक्ति पूर्वक चढ़ाया अर्घ्य

सिद्ध भगवान के भक्ति पूर्वक चढ़ाया अर्घ्य
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.