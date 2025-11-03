Rajasthan: माता-पिता का इकलौता सहारा था कांस्टेबल, 3 माह पूर्व हुई सगाई, रिवॉल्वर से खुद को क्यों मारी गोली?

बूंदी। शहर के प्रधान डाकघर पर ड्यूटी के दौरान रविवार रात को सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारने वाले कांस्टेबल दूदू निवासी किशनलाल शर्मा की मौत के मामले में सोमवार सुबह एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। टीम ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। कांस्टेबल के सिर पर गोली लगने के अलावा शरीर पर किसी अन्य चोट के निशान नहीं मिले हैं। हेड कांस्टेबल की ओर से इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों पर कुछ भी कहने से बच रही है। मृतक का मोबाइल जब्त कर लिया गया है और उसकी कॉल डिटेल से महत्वपूर्ण सुराग मिलने की संभावना जताई जा रही है। परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर शव उन्हें सुपुर्द किया गया। शव देखते ही परिजन बिलख पड़े।