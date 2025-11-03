Rajasthan: माता-पिता का इकलौता सहारा था कांस्टेबल, 3 माह पूर्व हुई सगाई, रिवॉल्वर से खुद को क्यों मारी गोली?

फोटो पत्रिका
बूंदी। शहर के प्रधान डाकघर पर ड्यूटी के दौरान रविवार रात को सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारने वाले कांस्टेबल दूदू निवासी किशनलाल शर्मा की मौत के मामले में सोमवार सुबह एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। टीम ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। कांस्टेबल के सिर पर गोली लगने के अलावा शरीर पर किसी अन्य चोट के निशान नहीं मिले हैं। हेड कांस्टेबल की ओर से इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों पर कुछ भी कहने से बच रही है। मृतक का मोबाइल जब्त कर लिया गया है और उसकी कॉल डिटेल से महत्वपूर्ण सुराग मिलने की संभावना जताई जा रही है। परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर शव उन्हें सुपुर्द किया गया। शव देखते ही परिजन बिलख पड़े।
ताऊ रामदेव शर्मा ने बताया कि किशनलाल की तीन माह पूर्व मालपुरा में सगाई हुई थी। परिवार में सभी खुश थे। दीपावली पर वह घर आया था, तब किसी तरह की परेशानी दिखाई नहीं दी। उसने कहा था कि छुट्टी लेकर आऊंगा और शादी की तैयारियां आगे बढ़ाएंगे। फरवरी में उसकी शादी होनी थी। परिजनों के अनुसार, पिता गोपाल शर्मा पिछले तीन साल से बेडरेस्ट पर हैं और मां की तबीयत भी खराब रहती है। किशनलाल ही माता-पिता का इकलौता सहारा था। उसकी तीन बहनें हैं। गोली चलने के बाद खोला वहीं गिर गया, जबकि बुलेट दूर सीढ़ियों पर जाकर गिरी, जिसे एफएसएल टीम ने बरामद कर लिया।
ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के पेपर बहादुर सिंह सर्किल स्थित प्रधान डाकघर में सुरक्षित रखे हुए थे। इन्हीं की सुरक्षा में हेड कांस्टेबल यूनूस और कांस्टेबल किशनलाल तथा पोस्ट ऑफिस के तीन कर्मचारी ड्यूटी पर थे। घटना से कुछ देर पहले कांस्टेबल बाहर साथियों से बातचीत कर रहा था। वह बाथरूम जाने की कहकर अंदर गया और वहीं सर्विस रिवॉल्वर से कनपटी पर गोली मार ली। तेज धमाके की आवाज सुनकर साथी अंदर पहुंचे तो वह खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार 2021 बैच का 24 वर्षीय कांस्टेबल रात में अपने दो साथियों के साथ बाजार में दाल-बाटी खाकर ड्यूटी पर लौटा था। बाहर हेड कांस्टेबल और अन्य साथी मोबाइल पर भारत–दक्षिण अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप का मैच देख रहे थे, तभी यह घटना हुई। घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर है।
मामले की पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया है। आत्महत्या के कारणों का अभी कोई पता नहीं चल पाया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
उमा शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बूंदी
