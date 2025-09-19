बिरला ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से किया संवाद, समस्याओं को सुन दिए राहत के निर्देश

बूंदी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को बूंदी जिले के दौरे पर रहे। जहां उन्होंने हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ख्यावदा, रिहाणा, देलुन्दा मालियों की बाड़ी सहित अन्य क्षेत्रों में दौरा कर बाढ़ प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। बिरला ने प्रभावित ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सर्वे का काम तेजी से जारी है, संकट की इस घड़ी में प्रशासन और जनप्रतिनिधि पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि राहत से लेकर पुनर्वास तक हर कदम पर पीडि़त परिवारों को आवश्यक सहयोग मिलेगा और हर परिवार को उसका हक दिलाया जाएगा। ग्रामीणों ने बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से त्वरित राहत के लिए राशन व राहत सामग्री उपलब्ध करवाने और चिकित्सा शिविरों के माध्यम से लोगों को उपचार प्रदान करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष का आभार जताया।
राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा
निरीक्षण के दौरान बिरला ने बूंदी जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जिला कलक्टर को निर्देश दिए कि सर्वे कार्यों में तेजी लाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रभावित परिवार सहायता से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों को एनडीआरएफ मद के अंतर्गत कपड़े व बर्तनों के लिए निर्धारित सहायता राशि नहीं मिली है, उनके नामों का पुन: सर्वे कर तुरंत सूची में जोड़ा जाए और राशि उपलब्ध कराई जाए।
सर्वे की गति बढ़े, हर परिवार तक पहुंचे मदद
बिरला ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे शीघ्र पूरा कर प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि जारी की जाएं। उन्होंने फसलों को हुए नुकसान की गिरदावरी करने और किसानों को नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। बिरला ने कहा कि संकट का समय आया था, लेकिन इस पीड़ा में कोई भी परिवार अकेला नहीं हैं। हर परिवार को उसका हक मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ सर्वे हो, कोई भी पीडि़त परिवार छूटना नहीं चाहिए।