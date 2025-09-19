बिरला ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से किया संवाद, समस्याओं को सुन दिए राहत के निर्देश

बूंदी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को बूंदी जिले के दौरे पर रहे। जहां उन्होंने हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ख्यावदा, रिहाणा, देलुन्दा मालियों की बाड़ी सहित अन्य क्षेत्रों में दौरा कर बाढ़ प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। बिरला ने प्रभावित ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सर्वे का काम तेजी से जारी है, संकट की इस घड़ी में प्रशासन और जनप्रतिनिधि पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि राहत से लेकर पुनर्वास तक हर कदम पर पीडि़त परिवारों को आवश्यक सहयोग मिलेगा और हर परिवार को उसका हक दिलाया जाएगा। ग्रामीणों ने बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से त्वरित राहत के लिए राशन व राहत सामग्री उपलब्ध करवाने और चिकित्सा शिविरों के माध्यम से लोगों को उपचार प्रदान करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष का आभार जताया।