नहर की दीवारें क्षतिग्रस्त, कैसे पहुंचेगा टेल तक पानी

इस वर्ष लगातार बरसात जारी रहने के चलते बूंदी ब्रांच कैनाल की दीवारे कई जगह पर टूटने के बाद वहां का मरम्मत कार्य अभी नहीं हो पाया। और नहर में जल प्रवाह शुरू करवा दिया गया। ऐसे में अब टेल क्षेत्र के किसानों के लिए फसल के लिए पानी पहुंचाना प्रशासन के लिए चुनौती भरा सफर रहेगा। कैनाल पर चैन संख्या 250 के यहां बन रही पुरानी पुलिया क्षतिग्रस्त होने के बाद में यहां पर वाहनों का दबाव बना रहने के चलते पुलिया कभी भी टूटने के बाद नहर में पानी बंद हो सकता है।