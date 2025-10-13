टेल क्षेत्र में नहरें क्षतिग्रस्त, कैसे पहुंचेगा पानी

लबान. रबी सीजन की फसलों के लिए गेहूं और सरसों की पिलाई की तैयारी में सिंचाई विभाग चंबल परियोजना की नहरों में जल प्रवाह शुरू करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन नहरों की जमीनी स्थिति अब भी सुधार नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। गत दिनों क्षेत्र में हुई अतिवर्षा के बाद नहरों के अंतिम छोर की माइनरों में मरम्मत और साफ-सफाई का काम अधूरा है। कई स्थानों पर दीवारें क्षतिग्रस्त हैं, जबकि कुछ जगहों पर झाड़-झंखाड़ और मिट्टी भर जाने से पानी के बहाव में रुकावट की आशंका है। इससे अंतिम छोर तक पानी पहुंचना मुश्किल हो सकता है।