नंदोत्सव मनाया, भजनों पर नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत की

बूंदी. नगरपरिषद की गली स्थित गोपीनाथ मंदिर में बृजवासी महिला मंडल के द्वारा नंद उत्सव मनाया। कार्यक्रम संयोजक शोभना पुरोहित और बृजवासी महिला मंडल अध्यक्ष किरण शर्मा ने बताया कि राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई और नंद यशोदा का रूप भी धरा गया। यशोदा के रूप में पायल पुरोहित और नंद के रूप में मीनाक्षी दुबे बनी। इस अवसर पर भजन और कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित भजनों पर नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत की गई। भजनों पर महिलाओं ने नृत्य किया।
वहीं संस्कृति संस्था ने मंगलवार को नंद उत्सव मनाया। संस्था अध्यक्ष शालिनी विजय एवं प्रवक्ता मधु हल्दिया ने बताया कि इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय इस्कॉन संस्था के प्रचारक नवीन प्रभु, अंकित प्रभु, संगीता माताजी के सानिध्य में आनंद पूर्वक संकीर्तन एवं भक्ति भाव कीर्तन और कृष्णा जन्मोत्सव की जानकारी दी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, स्वागतम स्वागतम कन्हैया आपका स्वागतम, आज मेरे कृष्ण घर आए हैं, कोई काजल लाओ काला टीका लगाओ रे नजर उतारो रे आदि मनभावन भजनों के मध्य नृत्य और भक्ति भाव से कीर्तन सत्संग एवं रास किया गया।
इस पर अवसर पर संस्था की सांस्कृतिक मंत्री अंजू अजमेरा, उपाध्यक्ष उर्मिला नुवाल, सदस्य रुक्मणी जाजू, वीना भाटिया, राधा महेश्वरी, कामना माथुर, लीला सोमानी, संतोष सोनी, सरस्वती सोनी, मधु लखोटिया सीमा गर्ग, शशि नायक, सूर्यकांता राणावत, ममता सोनी, निर्मला सोनी, रितिका, सोनी, मनोरमा लखोटिया, ममता रानी आदि सभी बहनों ने पीले वस्त्र पहनकर कान्हा का जन्म उत्सव और नंद उत्सव बड़े आनंद पूर्वक सामूहिक आरती की।