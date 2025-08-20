नंदोत्सव मनाया, भजनों पर नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत की

वहीं संस्कृति संस्था ने मंगलवार को नंद उत्सव मनाया। संस्था अध्यक्ष शालिनी विजय एवं प्रवक्ता मधु हल्दिया ने बताया कि इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय इस्कॉन संस्था के प्रचारक नवीन प्रभु, अंकित प्रभु, संगीता माताजी के सानिध्य में आनंद पूर्वक संकीर्तन एवं भक्ति भाव कीर्तन और कृष्णा जन्मोत्सव की जानकारी दी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, स्वागतम स्वागतम कन्हैया आपका स्वागतम, आज मेरे कृष्ण घर आए हैं, कोई काजल लाओ काला टीका लगाओ रे नजर उतारो रे आदि मनभावन भजनों के मध्य नृत्य और भक्ति भाव से कीर्तन सत्संग एवं रास किया गया।