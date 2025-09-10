चार माह से अमरत्या और बालोला के नहीं बन रहे लोगों के प्रमाण पत्र

हिण्डोली. नगरपालिका हिण्डोली में शामिल राजस्व गांव अमरत्या- बालोला को अप्रैल माह में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नगरपालिका से पृथक करने के आदेश के बाद यहां के लोग जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री सहित कोई कार्य नहीं रहा है, जिससे यहां के लोगों में नाराजगी व्याप्त है।

जानकारी अनुसार 2 वर्ष पूर्व हिण्डोली ग्राम पंचायत को क्रमोन्नत कर नगरपालिका घोषित किया था। उसे दौरान नगर पालिका में अमरत्या, बालोला सहित पास के गांव भी शामिल थे, लेकिन गांव के लोगों ने अमरत्या को अलग से ग्राम पंचायत बनाने के चक्कर में सरकार से मांग की जिस पर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अप्रैल माह में आदेश जारी कर हिण्डोली नगर पालिका से अमरत्या और बालोला को पृथक करने के आदेश जारी किए थे। उसके बाद से दोनों गांव का कोई धणी धोरी नहीं रहा।