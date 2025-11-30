मंडी में अव्यवस्थाएं, जिंस की आवक घटी

रामगंजबालाजी. कुंवारती कृषि उपज मंडी में चल रही अव्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार को आवक भी घटकर आधी रह गई। मंडी में गुरुवार को खरीद किए गए माल का लगभग 50 फीसदी लदान नहीं होने के बाद में कई किसानों ने अपनी उपज बेचने से अब हाथ खींच लिए हैं। किसानों की माने तो यहां पर उन्हें उपज बेचने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जिला प्रशासन द्वारा किसानों की उपज बेचने को लेकर इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा।और इसी का नतीजा है कि यहां उपज बेचने आने वाले किसानों को 2 से 3 दिन का के समय का इंतजार करना पड़ रहा है।