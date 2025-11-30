Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

मंडी में अव्यवस्थाएं, जिंस की आवक घटी

कुंवारती कृषि उपज मंडी में चल रही अव्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार को आवक भी घटकर आधी रह गई।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Nov 30, 2025

कुंवारती कृषि उपज मंडी में चल रही अव्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार को आवक भी घटकर आधी रह गई।

रामगंजबालाजी कृषि उपज मंडी में जिंसों के लगे ढेर।

रामगंजबालाजी. कुंवारती कृषि उपज मंडी में चल रही अव्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार को आवक भी घटकर आधी रह गई। मंडी में गुरुवार को खरीद किए गए माल का लगभग 50 फीसदी लदान नहीं होने के बाद में कई किसानों ने अपनी उपज बेचने से अब हाथ खींच लिए हैं। किसानों की माने तो यहां पर उन्हें उपज बेचने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जिला प्रशासन द्वारा किसानों की उपज बेचने को लेकर इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा।और इसी का नतीजा है कि यहां उपज बेचने आने वाले किसानों को 2 से 3 दिन का के समय का इंतजार करना पड़ रहा है।

मंडी में चल रही अव्यवस्थाओं को लेकर मंडी प्रशासन मंडी सचिव द्वारा आदेश जारी करके शनिवार रात को किसानों के वाहनों को प्रवेश नहीं देने के निर्देश जारी किए थे। अब यहां उपज बेचने आने वाले किसानों के वाहनों को रविवार रात को 11:30 बजे प्रवेश मिल सकेगा। मंडी चेक पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों द्वारा यहां पर अब मंडी में सुव्यवस्थित माल खाली किए जाने के बावजूद भी लदान का कार्य संपूर्ण रोजाना नहीं हो पा रहा। और इसी का नतीजा रहा की मंडी सचिव को मजबूरन एक दिन मंडी में माल बेचने वाले वाहनों को रोकना पड़ा।

वाहनों को मिला मंडी में प्रवेश
मंडी में शुक्रवार को रात को माल बेचने आए सभी किसानों के वाहनों को मंडी में प्रवेश मिल गया। वाहनों को प्रवेश मिलने के बाद में शुक्रवार को उसकी नीलामी का कार्य भी हो गया, लेकिन यहां उपज बेचने आने वाले किसानों ने मंडी प्रशासन को आढ़तियों को हिदायत दी है। इस बात को लेकर मंडी प्रशासन आढ़तियों द्वारा उतनी ही ट्रॉली माल मंगवाया जाए, जितनी ट्रॉलियों का नीलामी व तुलाई का कार्य हो सके। माल खरीद होने के बाद में यहां खरीद करने वाले व्यापारियों द्वारा भी संपूर्ण माल का लदान का कार्य रोजाना का रोजाना कराया जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Nov 2025 05:01 pm

Published on:

30 Nov 2025 05:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / मंडी में अव्यवस्थाएं, जिंस की आवक घटी

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नौ दिन बाद भी टेल क्षेत्र में नहीं पहुंचा पानी

नौ दिन बाद भी टेल क्षेत्र में नहीं पहुंचा पानी
बूंदी

दो राज्य की टीमों को चकमा दे रही बाघिन, मात्र एक झलक दिखी

दो राज्य की टीमों को चकमा दे रही बाघिन, मात्र एक झलक दिखी
बूंदी

कोटा के व्यापारी को प्रेमजाल में फंसाने वाली मास्टर माइंड महिला समेत दो आरोपी गिरफ्तार

कोटा के व्यापारी को प्रेमजाल में फंसाने वाली मास्टर माइंड महिला समेत दो आरोपी गिरफ्तार
बूंदी

छका रही बाघिन, अब हाथी पर सवार होकर कर रहे तलाश

छका रही बाघिन, अब हाथी पर सवार होकर कर रहे तलाश
बूंदी

राजमार्ग पर संपर्क सड़क बन गई पार्किंग

राजमार्ग पर संपर्क सड़क बन गई पार्किंग
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.