मंडी में अव्यवस्थाएं, जिंस की आवक घटी

रामगंजबालाजी कृषि उपज मंडी में जिंसों के लगे ढेर।
रामगंजबालाजी. कुंवारती कृषि उपज मंडी में चल रही अव्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार को आवक भी घटकर आधी रह गई। मंडी में गुरुवार को खरीद किए गए माल का लगभग 50 फीसदी लदान नहीं होने के बाद में कई किसानों ने अपनी उपज बेचने से अब हाथ खींच लिए हैं। किसानों की माने तो यहां पर उन्हें उपज बेचने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जिला प्रशासन द्वारा किसानों की उपज बेचने को लेकर इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा।और इसी का नतीजा है कि यहां उपज बेचने आने वाले किसानों को 2 से 3 दिन का के समय का इंतजार करना पड़ रहा है।
मंडी में चल रही अव्यवस्थाओं को लेकर मंडी प्रशासन मंडी सचिव द्वारा आदेश जारी करके शनिवार रात को किसानों के वाहनों को प्रवेश नहीं देने के निर्देश जारी किए थे। अब यहां उपज बेचने आने वाले किसानों के वाहनों को रविवार रात को 11:30 बजे प्रवेश मिल सकेगा। मंडी चेक पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों द्वारा यहां पर अब मंडी में सुव्यवस्थित माल खाली किए जाने के बावजूद भी लदान का कार्य संपूर्ण रोजाना नहीं हो पा रहा। और इसी का नतीजा रहा की मंडी सचिव को मजबूरन एक दिन मंडी में माल बेचने वाले वाहनों को रोकना पड़ा।
वाहनों को मिला मंडी में प्रवेश
मंडी में शुक्रवार को रात को माल बेचने आए सभी किसानों के वाहनों को मंडी में प्रवेश मिल गया। वाहनों को प्रवेश मिलने के बाद में शुक्रवार को उसकी नीलामी का कार्य भी हो गया, लेकिन यहां उपज बेचने आने वाले किसानों ने मंडी प्रशासन को आढ़तियों को हिदायत दी है। इस बात को लेकर मंडी प्रशासन आढ़तियों द्वारा उतनी ही ट्रॉली माल मंगवाया जाए, जितनी ट्रॉलियों का नीलामी व तुलाई का कार्य हो सके। माल खरीद होने के बाद में यहां खरीद करने वाले व्यापारियों द्वारा भी संपूर्ण माल का लदान का कार्य रोजाना का रोजाना कराया जा सके।
