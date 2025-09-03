सरकारी स्कूलों के बच्चे विधानसभा में सीखेंगे राजनीति के गुर, समझेंगे विधायिकी

बूंदी. प्रदेश के सरकारी स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी के लिए शिक्षा विभाग ने अनूठी पहल की है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली बच्चों को अब विधानसभा में राजनीति की गणित सीखते हुए नजर आएंगे। प्रदेश के 18 हजार 798 स्कूलों में यह अभियान चलेगा, जिसमें विद्यार्थियों को रोजगार व कार्य कौशल का प्रशिक्षण मिलेगा। विद्यार्थियों को राजस्थान विधानसभा में ले जाकर कार्यवाही लाइव दिखाई जाएगी। इससे वह राजनीति और देश की विधायिका के बारे में समझ सकेंगे। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त ने आदेश जारी किया है। विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल विकास व सशक्तीकरण के लिए प्रबल (प्रॉब्लम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज एंड बिल्डअप एडप्टिव लाइफ स्किल) कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें 14 थीम पर आधारित गतिविधियां संचालित की जाएगी। कार्यक्रम के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं गतिविधियों के लिए 140.99 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। अक्टूबर माह तक जिला स्तर से चयनित विद्यार्थी मॉक ड्रिल के लिए विधानसभा तक जाएंगे।