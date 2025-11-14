Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

कार्तिक मेला में रंगारंग सांस्कृतिक में कार्यक्रम देश भक्ति गानों ने युवाओं में भरा जोश

कार्तिक मेला में चल रहे रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में बुधवार रात को केशव रंगमंच पर एक शाम देश के नाम कार्यक्रम में कलाकारों ने मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मून वाकर डांस ग्रुप ने गणेश वंदना पर नृत्य की प्रस्तुति से की।

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Nov 14, 2025

कार्तिक मेला में रंगारंग सांस्कृतिक में कार्यक्रम देश भक्ति गानों ने युवाओं में भरा जोश

केशवरायपाटन. केशव रंगमंच पर देश भक्ति गीत पर प्रस्तुति देते कलाकार।

केशवरायपाटन . कार्तिक मेला में चल रहे रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में बुधवार रात को केशव रंगमंच पर एक शाम देश के नाम कार्यक्रम में कलाकारों ने मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मून वाकर डांस ग्रुप ने गणेश वंदना पर नृत्य की प्रस्तुति से की। महेंद्र अलबेला ने भजन श्रीराम जानकी बैठे है मेरे सीने में व राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी में अलबेला खुद झूम रहे थे।
सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने सामूहिक एवं एकल नृत्य के माध्यम से दर्शकों को लुभाने का प्रयास किया। कलाकारों ने ’’तीन बाण के धारी तीनो बाण चलाओ ना, संदेशे आते है आदि प्रस्तुत किए।
डांस ग्रुप ने स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े संगीत पर प्रेरणादायक प्रस्तुति दी। महात्मा गांधी पर बने गीत ’’माटी पुकारे तुझे देश पुकारे अब आजा रे’’ पर नृत्य पेश किया। मंच पर राष्ट्रपति अवॉर्ड सम्मानित कमलेश पटेल सुनो गोर से दुनिया वालो पर नृत्य की प्रस्तुति दी। सोनू हसन ने सजादों घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए है की उम्दा कार्यक्रम दिया। मलखम्ब डांस ग्रुप ने मलखम्ब पर करतब दिखाए। पहलगाम हमले पर मार्मिक प्रस्तुति ’’ ए मेरे वतन के लोगों दिल दिया है जान भी देंगे देश भक्ति गीत पर लोगों को देश भक्ति में डूबोया।

