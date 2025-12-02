डपटा माइनर ओवरफ्लो होकर छलका, दो दर्जन किसानों की 150 बीघा फसल में भरा नहरी पानी

लबान. डपटा माइनर के ओवरफ्लो होने से खेतों में भरा पानी।
लबान. क्षेत्र में कापरेन ब्रांच की डपटा माइनर के ओवरफ्लो होकर छलकने से दो दर्जन के करीब किसानों की 150 बीघा फसल में पानी भर गया जिससे अब किसानों को दुबारा गेहूं की बुवाई करनी पड़ेगी। किसान तुलसीराम गुर्जर, ओम जुंडवाल, बृजेश मीणा, कालू लाल मीणा, सोहन मीणा आदि ने बताया कि रविवार रात को अचानक नहर में जलप्रवाह ओवरफ्लो होकर खेतो में भर गया। सुबह जब खेतों में पहुंचे तो गेहूं की फसल जिसकी अभी 15 दिन पहले ही बुवाई की थी जिसमे पानी भरने से डूब गई ओर अब खेतो में भरा पानी सूखने पर दूबारा बीज डालना पड़ेगा।
हरवर्ष ही होती है परेशानी
किसान तुलसीराम गुर्जर बृजेश मीणा ने बताया कि इस माइनर की सुरक्षा दीवारों के क्षतिग्रस्त होने व जर्जर होने से हर वर्ष नहरों में जल प्रवाह शुरू होने पर सीपेज व ओवरफ्लो होने से फसलों में पानी भरता है ओर दुबारा खाद बीज डाल कर बुवाई करनी पड़ती है।
प्रशासन की उदासीनता
माइनर के अध्यक्ष लखन मीणा ने बताया कि लम्बे से माइनर की मरम्मत नही होने से जर्जर हो रही है वही सुरक्षा दीवारों के क्षतिग्रस्त होने सीपेज होकर भी पानी खेतो में भर जाता है जिससे फसलों में नुकसान होता है विभाग को लम्बे पस्ताव दे रखे है परन्तु स्वीकृति नही मिलने से किसानों को हर वर्ष समस्या का सामान करना पड़ता है परन्तु प्रशासन गम्भीर नही है।
माइनर के सीपेज व ओवरफ्लो होने की जानकारी किसानों से मिलने पर तत्काल जल प्रवाह कम किया गया है स्थायी समाधान के लिये मरम्मत के प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को भिजवा रखे है जल स्तर को मेंटेन करने के लिए गेट लगवाया जाएगा।
सी एल मीणा, सहायक अभियंता, सीएडी
