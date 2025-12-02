डपटा माइनर ओवरफ्लो होकर छलका, दो दर्जन किसानों की 150 बीघा फसल में भरा नहरी पानी

लबान. क्षेत्र में कापरेन ब्रांच की डपटा माइनर के ओवरफ्लो होकर छलकने से दो दर्जन के करीब किसानों की 150 बीघा फसल में पानी भर गया जिससे अब किसानों को दुबारा गेहूं की बुवाई करनी पड़ेगी। किसान तुलसीराम गुर्जर, ओम जुंडवाल, बृजेश मीणा, कालू लाल मीणा, सोहन मीणा आदि ने बताया कि रविवार रात को अचानक नहर में जलप्रवाह ओवरफ्लो होकर खेतो में भर गया। सुबह जब खेतों में पहुंचे तो गेहूं की फसल जिसकी अभी 15 दिन पहले ही बुवाई की थी जिसमे पानी भरने से डूब गई ओर अब खेतो में भरा पानी सूखने पर दूबारा बीज डालना पड़ेगा।