जर्जर दुकानों को गिराने का काम शुरू

दुकानों की स्थिति यह बनी हुई थी कि किसी भी समय धराशायी हो सकती थी। बाजार में बैरिकैड्स लगवाकर आवाजाही रोककर दिनभर दुकानों को गिराने का काम चलता रहा। शुक्रवार को चार दो मंजिला दुकानों को गिराने का काम शुरू हुआ। दुकानों को पहले ही खाली किया जा चुका था। नालियों का पानी नींव में जाने से सदर बाजार में डेढ़ दर्जन दुकानों में दरारें आ गई थी।