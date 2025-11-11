Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

धरती आबा से बदलेगी गांवों की तस्वीर, आदि कर्मयोगी से चयनित गांव बनेंगे आदर्श

प्रदेश के 26 जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोडऩे के उद्देश्य से राज्य सरकार ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और आदि कर्मयोगी अभियान लागू किया है।

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Nov 11, 2025

धरती आबा से बदलेगी गांवों की तस्वीर, आदि कर्मयोगी से चयनित गांव बनेंगे आदर्श

आदि सेवा केन्द्र

बूंदी. प्रदेश के 26 जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोडऩे के उद्देश्य से राज्य सरकार ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और आदि कर्मयोगी अभियान लागू किया है। इस योजना के तहत चयनित गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित कर वहां रहने वाले परिवारों तक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाया जाएगा। प्रशासन अब इन गांवों का विलेज प्लान तैयार कर सरकार को भेजेगा। लक्ष्य है कि आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति को सामान्य से ऊपर उठाकर उनके जीवन में गुणात्मक सुधार किया जाए। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आयुक्त आईएएस कन्हैया लाल स्वामी ने योजना की क्रियान्विति के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य विकास की उन खाइयों को दूर करना है, जिनके कारण जनजातीय परिवार अब भी गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझते हैं।


इन जिलों में लागू होगी योजना
जनजाति आयुक्त ने अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौडग़ढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, सलूम्बर और उदयपुर जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्र जारी किया है।

हर पंचायत में 20-20 वॉलंटियर
अभियान के प्रभारी धारा ङ्क्षसह मीणा ने बताया कि जिले के 265 गांव चयनित किए गए हैं। सर्वे के लिए हर पंचायत में 20-20 वॉलंटियर तैयार किए गए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन आदि कर्मयोगी पोर्टल पर हो चुका है। स्थानीय युवाओं को कर्मयोगी के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो जनजातीय समुदाय और सरकारी तंत्र के बीच सेतु का काम करेंगे।
स्थापित होंगे आदि सेवा केंद्र चयनित गांवों में आदि सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां गांव के विकास लक्ष्य और विजन को स्थानीय चित्रण कला के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। बूंदी जिले के चयनित 265 गांवों को 17 विभागों की 25 गतिविधियों का लाभ मिलेगा।

ऐसे पूरे होंगे योजना के लक्ष्य
परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन
गांव के हर घर का विस्तृत सर्वे
पात्र परिवारों को केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं से जोडऩा
आयुष्मान कार्ड, गैस कनेक्शन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल विकास, जल जीवन मिशन, घरों का विद्युतीकरण, मत्स्य पालन सहायता, पोषण अभियान आदि का शत-प्रतिशत लाभ
पूरी प्रक्रिया समाधान उन्मुख रहेगी

राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजति गांवो के लिए धरबी आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान व आदि कर्मयोगी अभियान योजना लागू की है। इस के तहत चयनित गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। जिसका खाका तैयार कर जल्द सरकार को भेजा जाएगा। बूंदी जिले में 265 गांवों का चयन किया गया है।
रवि वर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बूंदी

