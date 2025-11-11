धरती आबा से बदलेगी गांवों की तस्वीर, आदि कर्मयोगी से चयनित गांव बनेंगे आदर्श

बूंदी. प्रदेश के 26 जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोडऩे के उद्देश्य से राज्य सरकार ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और आदि कर्मयोगी अभियान लागू किया है। इस योजना के तहत चयनित गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित कर वहां रहने वाले परिवारों तक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाया जाएगा। प्रशासन अब इन गांवों का विलेज प्लान तैयार कर सरकार को भेजेगा। लक्ष्य है कि आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति को सामान्य से ऊपर उठाकर उनके जीवन में गुणात्मक सुधार किया जाए। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आयुक्त आईएएस कन्हैया लाल स्वामी ने योजना की क्रियान्विति के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य विकास की उन खाइयों को दूर करना है, जिनके कारण जनजातीय परिवार अब भी गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझते हैं।