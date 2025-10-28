जिला कलक्टर ने किया बूंदी महोत्सव के पोस्टर का विमोचन

10 नवंबर प्रात 10 बजे पर्यटन कार्यालय से ठीकरदा गांव तक विलेज सफारी निकाली जाएगी, जहां विदेशी पर्यटकों को गांव का भ्रमण कराया जाएगा। सुख महल में 10 बजे से 5 बजे तक कैनवास पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन होगा। शाम को 7 बजे कुम्भा स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। 8 नवम्बर को इंद्रगढ़ व तालेड़ा में 9 को लाखेरी व नैनवां में 10 नवम्बर को हिंडोली व केशवरायपाटन में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पोस्टर विमोचन के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर रामअवतार मीणा, पर्यटन अधिकारी प्रेम शंकर सैनी, छायाकार नारायण मंडावरा मौजूद रहे।