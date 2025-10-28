जिला कलक्टर ने किया बूंदी महोत्सव के पोस्टर का विमोचन

बूंदी महोत्सव के पोस्टर का विमोचन करते कलक्टर अक्षय गोदारा व एडीएम रामकिशोर मीना
बूंदी. छोटी काशी के सतरंगी 31वें पर्यटन पर्व बूंदी महोत्सव 2025 के पोस्टर का विमोचन मंगलवार को जिला कलक्टर अक्षय गोदारा द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने कहा कि प्रचार प्रसार के माध्यम से सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जाए, साथ ही पीले चांवल देकर आमंत्रण की शुरुआत होगी। पोस्टर में गढ़ पैलेस व झील का मनोरम दृश्य व लोक कलाकारों के दृश्य दर्शाए गए हैं ।
जिला कलक्टर ने बताया कि बूंदी महोत्सव का शुभारम्भ 8 नवम्बर को प्रात: 8:30 पर गढ़ गणेश की पूजा अर्चना व झंडारोहण के साथ होगा। कैनवास पेंटिंग वर्कशॉप के साथ ही नवल सागर से 9 बजे शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा। शोभा यात्रा प्रमुख मार्गो से होते हुए पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचेगी, जहां पर विदेशी पांवणो के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। शाम को नवल सागर झील में दीपदान के साथ आतिशबाजी होगी 7:30 पर डेजर्ट सेम्फनी में लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे।
9 नवंबर को प्रात 8:30 पर गढ़ पैलेस से रानी जी की बावड़ी तक हेरिटेज वॉक निकाली जाएगी। सुख महल में 10 बजे कैनवास पेंटिंग वर्कशॉप होगी साथ ही 12:30 बजे विदेशी पावणों का स्वागत किया जाएगा। दोपहर 3 बजे कुम्भा स्टेडियम में उद्योग एवं हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन होगा साथ ही सेंड आर्ट फेस्टिवल भी आकर्षण का केंद्र होगा। शाम को नवलसागर में आतिशबाजी के साथ 7 बजे बॉलीवुड कलाकार सलमान अली प्रस्तुति देंगे।
10 नवंबर प्रात 10 बजे पर्यटन कार्यालय से ठीकरदा गांव तक विलेज सफारी निकाली जाएगी, जहां विदेशी पर्यटकों को गांव का भ्रमण कराया जाएगा। सुख महल में 10 बजे से 5 बजे तक कैनवास पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन होगा। शाम को 7 बजे कुम्भा स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। 8 नवम्बर को इंद्रगढ़ व तालेड़ा में 9 को लाखेरी व नैनवां में 10 नवम्बर को हिंडोली व केशवरायपाटन में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पोस्टर विमोचन के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर रामअवतार मीणा, पर्यटन अधिकारी प्रेम शंकर सैनी, छायाकार नारायण मंडावरा मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग